Ibrahimovic, relax in vasca sotto la neve: il video fa impazzire i tifosi del Milan

Ibrahimovic si gode un po' di relax sulla neve: il video fa impazzire i tifosi del Milan

Un video panoramico mozzafiato durante una magica nevicata, la canzone "Simple Life" in sottofondo e l'immagine di Zlatan Ibrahimovic all'interno di una vasca che gli consente di godersi il clima attorno a sé, nonostante le rigide temperature. Nel corso della sosta dedicata alle nazionali, l'ultima di questo 2025, l'ex attaccante svedese ha scelto la montagna per ricaricare le batterie in vista della ripresa della Serie A e del derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. I tifosi rossoneri lo aspettano in città e, anche attraverso i commenti social, lo esortano a contribuire concretamente al rilancio del Milan, con particolare riferimento al progetto e alle prossime sessioni di mercato.