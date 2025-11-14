Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Ibrahimovic, relax in vasca sotto la neve: il video fa impazzire i tifosi del Milan

Il Senior Advisor del club rossonero, seguito su Instagram da oltre 63 milioni di follower, ha condiviso con i suoi fan un panorama mozzafiato
Milan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

In attesa della ripresa del campionato, Zlatan Ibrahimovic si rilassa in montagna sotto una fitta nevicata. Un momento di relax condiviso dall'ex attaccante svedese sui propri canali social ufficiali. A margine del contenuto, non sono certo mancati i commenti dei tifosi del Milan, che aspettano a Milanello il Senior Advisor del club.

Ibrahimovic si gode un po' di relax sulla neve: il video fa impazzire i tifosi del Milan

Un video panoramico mozzafiato durante una magica nevicata, la canzone "Simple Life" in sottofondo e l'immagine di Zlatan Ibrahimovic all'interno di una vasca che gli consente di godersi il clima attorno a sé, nonostante le rigide temperature. Nel corso della sosta dedicata alle nazionali, l'ultima di questo 2025, l'ex attaccante svedese ha scelto la montagna per ricaricare le batterie in vista della ripresa della Serie A e del derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. I tifosi rossoneri lo aspettano in città e, anche attraverso i commenti social, lo esortano a contribuire concretamente al rilancio del Milan, con particolare riferimento al progetto e alle prossime sessioni di mercato.

 

 

Tutte le news di Milan

