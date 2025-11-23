Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Risultato importante a livello psicologico"

Allegri: "Sorridente a fine partita? Perché è una bella vittoria"

Così Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: "Sorridente perché è una bella vittoria, poi è stata una partita bella, divertente. Nel primo tempo eravamo un pochino assenti, un po' bloccati, dovevamo dare un po' più di pressione. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 situazioni, che potevamo rifinire meglio. Dovevamo mettere in moto Saelemaekers meglio, perché Dimarco era molto alto e quindi si creava il buco e potevamo far male. Poi abbiamo avuto delle situazioni con Leao, che oggi è un po' mancato nell'uno contro uno, anche perché l'Inter è stata brava a raddoppiare su di lui. Poi è chiaro che l'Inter ha avuto delle situazioni, sapevamo della loro pericolosità sulle palle inattive. Scontri diretti? Il fatto di aver vinti due fa piacere chiaramente, però ci sono anche stagioni in cui vinci tanti scontri diretti ma poi perdi punti con le piccole. Con il Napoli avremmo potuto pareggiare, con la Roma pure, dobbiamo migliorare nella pressione offensiva e migliorare la condizione fisica, perché ultimamente ci siamo allenati poco. Il segreto sui rigori? C'è Claudio Filippi che credo sia il migliore in quel ruolo, perché è meticoloso ed è molto bravo a preparare i portieri anche sui rigori".

Allegri: "Il passo avanti va fatto con le piccole"

Allegri ha poi proseguito: "Questa partita ha confermato l'andamento del nostro campionato dall'inizio. Quando abbiamo avuto partite in cui il ritmo dovevamo deciderlo noi, a tratti lo abbiamo fatto e a tratti no, subendo due gol con la Cremonese, due gol a Parma e gol con il Pisa. Quando giochi con le grandi sei costretto ad avere l'attenzione alta. Il passo avanti va fatto quando giochiamo con le cosiddette piccole, perché in quei momenti diventiamo vulnerabili. Il risultato di stasera è importante soprattutto a livello psicologico, perché andavi a -5, che non erano tantissimi a questo punto del campionato, ma era importante soprattutto per restare tra le prime quattro. Tandem Pulisic-Leao? Ha funzionato bene, ma aveva funzionato già bene in Australia quando siamo andati a giocare. Nkunku deve crescere di condizione, ma è stato importante oggi perché adesso abbiamo più tempo per allenarci".