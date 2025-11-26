Maignan via a parametro zero, il Milan prova a blindarlo con l'aiuto di Allegri

Il Milan farà ogni tentativo possibile per trattenere Mike Maignan in rossonero . Nelle prossime settimane il club milanista proverà a ristabilire un contatto per evitare la perdita a parametro zero del portiere francese. L’eroe del derby ha il contratto in scadenza tra sette mesi ma il Diavolo sta cercando la strada giusta per convincerlo a prolungare, e in questa opera di convincimento Max Allegri giocherà un ruolo fondamentale. A Milanello, infatti, il tecnico rossonero quasi quotidianamente parla con Maignan del presente ma anche del futuro, elogiandolo in ogni circostanza. Per Allegri il valore di Mike è inestimabile , lo considera un leader naturale e nella sua squadra ci sarà sempre spazio per atleti come Maignan. Infatti già in estate, quando il Milan era in trattativa con il Chelsea per la cessione del giocatore, Allegri aveva sempre chiesto di trattenerlo. Quando poi i due club non hanno raggiunto l’accordo sulle cifre del cartellino, sia Tare che Allegri hanno agito per assicurarsi Maignan per almeno un anno. Ora a pochi mesi dalla scadenza contrattuale il Milan si domanda come fare per non perderlo , e una grossa mano potrebbe arrivare dall’allenatore toscano. Il feeling tra Allegri e Maignan è speciale, il capitano rossonero si fida ciecamente del proprio allenatore e infatti quest’anno ha ritrovato uno stato di forma fisico e mentale che mancava da tempo.

Maigan ancora più reattivo: il segreto di Allegri

Un altro segreto a Milanello è la presenza del preparatore dei portieri Claudio Filippi. L’ex Juventus è stata una richiesta esplicitamente di Allegri perché tra i migliori nel suo lavoro e i frutti cominciano a vedersi. Maignan infatti sembra più reattivo tra i pali e ha aumentato anche il numero dei rigori parati. In poche giornate di campionato è stato il protagonista assoluto contro la Roma e l’Inter con i due penalty neutralizzati a Dybala e Calhanoglu, due specialisti dagli undici metri. Allegri spera che l’annata positiva a livello collettivo, il ritrovato entusiasmo della piazza e il bel rapporto che si è istaurato possano servire a convincere il portiere. D’altronde Maignan è rimasto scottato dal trattamento del club nello scorso inverno, quando aveva trovato l’accordo per rinnovare a 5 mln di euro di euro, poi la società ha ritrattato abbassando l’offerta dopo qualche prestazione non all’altezza, e questa mossa Maignan non l’ha digerita.

Futuro Maignan: c'è la Premier

C’è anche un altro aspetto da considerare, e riguarda le possibili piazze in cui potrebbe giocare Maignan. L’idea dell’entourage di Mike è sbarcare in Premier League con un ingaggio molto più alto rispetto ai 5 milioni di euro che potrebbe offrire il club rossonero per il prolungamento. Ma tante squadre sono già coperte con portieri inamovibili, proprio come il Manchester City e il Liverpool. Potrebbero nascere delle opportunità con il Chelsea, che in estate aveva provato a strapparlo a prezzo di saldo, oppure allo United, dove però dal punto di vista sportivo i risultati non arrivano da anni e sarebbe una piazza complicata. In Italia piace alla Juventus ma l’ingaggio è proibitivo e Maignan non vorrebbe fare uno sgarbo verso i suoi attuali tifosi scegliendo una diretta rivale del Milan.