Gabbia: "Obiettivo? Siamo allineati con Allegri". Problemi per Saelemaekers e Pulisic

Milan, Gabbia: "Ogni derby è speciale. Scudetto? Siamo allineati con Allegri"

Matteo Gabbia, in occasione di un evento commerciale organizzato dal Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare l'attuale momento della squadra di Allegri, tra derby vinto e insidie del prossimo impegno con la Lazio: "Il derby vinto? Ogni derby ha qualcosa di speciale, di particolare, specialmente se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono giorni in cui stiamo lavorando tanto, ieri abbiamo fatto due allenamenti belli tosti, perché sappiamo che adesso dobbiamo dare seguito. Dare continuità, la partita più importante adesso è quella di sabato sera con la Lazio, il nostro obiettivo è quello. Poi è un gruppo sano, tanti ragazzi che si vogliono bene, che stanno bene insieme, ecco perché siam felici anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo. Il sogno scudetto? Noi siamo molto allineati con il mister, dobbiamo essere lucidi, tranquilli, lavorando sapendo che stiamo migliorando passo dopo passo, grazie a lui e al suo staff, all’impegno che mettiamo tutti i giorni. Poi nella fase finale dell’anno cercheremo di fare il meglio possibile, per i tifosi, per il mister, per quello che ci impone questa maglia". Sulla crescita del suo rendimento, Gabbia non ha dubbi: "Io ho sempre avuto la voglia e l’ambizione di riuscire a diventare un giocatore importante. Ho grandi margini di miglioramento e quindi devo continuare a lavorare, come tutta la nostra squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento una parte bella del gruppo, sono felice di avere la fortuna di condividere lo spogliatoio con i miei compagni e speriamo possa diventare un grande anno per noi".

Problemi fisici per Saelemaekers e Pulisic: le loro condizioni

A pochi giorni dalla sfida con la Lazio di Maurizio Sarri, Alexis Saelemaekers ha accusato un lieve fastidio alla schiena, mentre Christian Pulisic ha interrotto anzitempo l'allenamento odierno per un affaticamento muscolare. Non preoccupano le condizioni dei due calciatori in vista del match di San Siro, con i rossoneri che contano di recuperare l'esterno belga e il fantasista statunitense, assoluti protagonisti nel derby con l'Inter di Chivu.