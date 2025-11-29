Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri furioso, la frase contro l'arbitro che gli costa l'espulsione: "Ogni volta che arbitri te..."

L'allenatore del Milan è stato allontanato dal campo da Collu prima di una revisione al monitor nelle battute finali della sfida con la Lazio
2 min
TagsAllegriMilanLazio
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Max Allegri è stato espulso nel finale di Milan-Lazio: quando l'arbitro Collu si è avvicinato al monitor, a bordocampo, per rivedere il tocco di braccio di Pavlovic, trattenuto fallosamente nel momento della girata verso la porta di Romagnoli, gli si è palesato davanti il tecnico dei rossoneri. Chiaro il labiale catturato dalle telecamere: "Ogni volta che arbitri te...". Immediato il cartellino rosso, preludio al parapiglia finale innescato da un faccia a faccia con il vice di Sarri, Marco Ianni, che è stato a sua volta allontanato dal campo.

Allegri, cosa ha detto a Collu in Milan-Lazio: la rivelazione in diretta tv

A chiarire cosa avesse aggiunto, non essendo altrettanto semplice da ricostruire attraverso le immagini televisive, ci ha pensato lo stesso Allegri in diretta su Sky: "Cosa ho detto all'arbitro? Premetto che ha arbitrato bene. Era l'arbitro di Milan-Cremonese della prima partita. Gli ho detto ogni semplicemente: "Ogni volta che arbitri te succede un casino!". Ma non l'ho assolutamente offeso".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan-Lazio 1-0Milan-Lazio, l'episodio contestato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS