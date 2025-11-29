Allegri furioso, la frase contro l'arbitro che gli costa l'espulsione: "Ogni volta che arbitri te..."

Max Allegri è stato espulso nel finale di Milan-Lazio : quando l'arbitro Collu si è avvicinato al monitor, a bordocampo, per rivedere il tocco di braccio di Pavlovic , trattenuto fallosamente nel momento della girata verso la porta di Romagnoli , gli si è palesato davanti il tecnico dei rossoneri. Chiaro il labiale catturato dalle telecamere: "Ogni volta che arbitri te..." . Immediato il cartellino rosso, preludio al parapiglia finale innescato da un faccia a faccia con il vice di Sarri, Marco Ianni , che è stato a sua volta allontanato dal campo.

Allegri, cosa ha detto a Collu in Milan-Lazio: la rivelazione in diretta tv

A chiarire cosa avesse aggiunto, non essendo altrettanto semplice da ricostruire attraverso le immagini televisive, ci ha pensato lo stesso Allegri in diretta su Sky: "Cosa ho detto all'arbitro? Premetto che ha arbitrato bene. Era l'arbitro di Milan-Cremonese della prima partita. Gli ho detto ogni semplicemente: "Ogni volta che arbitri te succede un casino!". Ma non l'ho assolutamente offeso".