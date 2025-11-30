Allegri si arrabbia in diretta tv: "Cominciate voi a smettere di parlare di arbitri..."

MILANO - Tre punti pesanti, il primato in classifica, un’espulsione nel recupero e uno scampato pericolo: tutto in una notte. Massimiliano Allegri al fischio finale di Milan-Lazio ha ancora addosso l’adrenalina di una partita vibrante in cui l’ arbitro Collu si è preso, suo malgrado, il ruolo di protagonista. Il rigore negato alla Lazio nel finale è l’argomento principale della serata, ma il tecnico milanista prova a evitare discorsi sulla classe arbitrale, per l’ennesima volta nella bufera.

Allegri, la polemica in tv

L’allenatore milanista al termine della partita si è presentato davanti alle telecamere della Rai per rispondere alle domande dello studio di Sabato al 90º, e ha preso in contropiede i giornalisti che sottolineavano l’esigenza di dare maggior serenità alla classe arbitrale. “Cominciate a toglierla voi la pressione agli arbitri - ha replicato Allegri - parliamo di calcio, parliamo della partita, invece sono state già fatte tre domande sugli arbitri… questo è un episodio, quest’altro è un episodio… sono sempre episodi”.