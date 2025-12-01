Allegri e il vice di Sarri: dalla rissa sfiorata a bordocampo al chiarimento. Cosa è successo

ROMA - Allegri e Ianni, vice di Sarri, faccia a faccia. Entrambi espulsi. Romagnoli duro contro arbitro e quarto uomo. Guendouzi si dimenava in campo, agitava le braccia come dire “basta così”, dopo la revisione che ha portato al rigore negato. Zaccagni, capitano energico, impegnato a placare gli animi furenti dei suoi a spintoni, anche con le brutte. E’ il finale di Milan-Lazio in alcuni fotogrammi. E’ iniziato tutto con il contatto ravvicinato Allegri-Ianni. Il tecnico del Milan, dopo l’espulsione, avrebbe inveito contro il vice di Mau, accorso in zona Var in attesa della decisione di Collu. Ianni è esploso dopo il diverbio con Allegri, faticavano a tenerlo, erano in cinque. Max stava rientrando negli spogliatoi. Il chiarimento è avvenuto poco dopo, si sarebbe chiuso con una battuta: Ianni è anche a rischio multa, che andrebbe addebitata ad Allegri. Tutti e due sconteranno la squalifica in campionato, saranno presenti in panchina giovedì in Coppa Italia. A meno che non venga decisa una squalifica a tempo, da scontare nel periodo temporale qualunque sia la competizione. Non sembra questo il caso.