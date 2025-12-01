Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Allegri e il vice di Sarri: dalla rissa sfiorata a bordocampo al chiarimento. Cosa è successo

Subito dopo la chiamata del Var, i due tecnici sono stati espulsi dall'arbitro Collu: a San Siro finale concitato, si attende il referto
Daniele Rindone
2 min
ROMA - Allegri e Ianni, vice di Sarri, faccia a faccia. Entrambi espulsi. Romagnoli duro contro arbitro e quarto uomo. Guendouzi si dimenava in campo, agitava le braccia come dire “basta così”, dopo la revisione che ha portato al rigore negato. Zaccagni, capitano energico, impegnato a placare gli animi furenti dei suoi a spintoni, anche con le brutte. E’ il finale di Milan-Lazio in alcuni fotogrammi. E’ iniziato tutto con il contatto ravvicinato Allegri-Ianni. Il tecnico del Milan, dopo l’espulsione, avrebbe inveito contro il vice di Mau, accorso in zona Var in attesa della decisione di Collu. Ianni è esploso dopo il diverbio con Allegri, faticavano a tenerlo, erano in cinque. Max stava rientrando negli spogliatoi. Il chiarimento è avvenuto poco dopo, si sarebbe chiuso con una battuta: Ianni è anche a rischio multa, che andrebbe addebitata ad Allegri. Tutti e due sconteranno la squalifica in campionato, saranno presenti in panchina giovedì in Coppa Italia. A meno che non venga decisa una squalifica a tempo, da scontare nel periodo temporale qualunque sia la competizione. Non sembra questo il caso.

Milan-Lazio, finale turbolento, si attende il referto

Romagnoli non sarebbe stato tenero nei toni con il quarto uomo Zufferli per le decisioni prese e ritrattate dalla terna, ma non risultano offese. Guendouzi è stato inquadrato mentre applaudiva platealmente, anche negli spogliatoi era molto agitato nei confronti dell’arbitro. Sia Romagnoli che il francese non dovrebbero incappare in squalifiche, al massimo in multe. Domani le decisioni del giudice sportivo.  

