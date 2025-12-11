Il Milan che scotta: Maignan e Pulisic decisivi ma il futuro resta una incognita

I calciatori più forti è meglio tenerseli stretti, perché sono quelli che segnano la differenza, soprattutto per i traguardi e gli obiettivi fissati a vette molto elevate. La prima parte di stagione del Milan sta consigliando con forza e a decibel molto alti di valutare con estrema cura i dossier Mike Maignan e Christian Pulisic : conviene risolvere per tempo la loro situazione contrattuale per non vederseli sfuggire o per non far sì che si allontanino dalla lista delle certezze assolute della squadra. L'uno verso lidi a proprio piacimento a parametro zero, l'altro che, continuando di questo passo, potrebbe tornare a ingolosire le ricche big d'Europa con un contratto a breve in bilico e un ingaggio da giocatore poco più che normale.

Maignan e Pulisic: fanno la differenza

D’altronde, quanti punti avranno già portato Maignan e Pulisic al Milan in questa stagione? Non è facile fare un conto preciso, considerando tutte le variabili di uno sport di squadra che comprende anche undici calciatori avversari, ma qualche certezza la si può mettere sul tavolo. Il portiere francese ha due assi nella manica grossi così: i rigori parati a Paulo Dybala all'87esimo minuto di Milan-Roma sul punteggio di 1-0 per i rossoneri e ad Hakan Calhanoglu al 74esimo del derby che vedeva Leao e compagni in vantaggio per 0-1 sui nerazzurri; il suo novembre straordinario si è poi concluso con il riflesso strepitoso sul colpo di testa di Mario Gila ad un paio di minuti dal fischio d'inizio di Milan-Lazio. Da uno che i gol li evita, all'altro che i gol li fa. E con una media spaventosa: Pulisic è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie A in coabitazione con Lautaro Martinez dell'Inter e va in rete una volta ogni 64 minuti; ed è stato decisivo, andando a ritroso, a Torino con una doppietta, contro il Napoli con gol e assist, nel derby con il tap-in risolutivo.

I tempi per i rinnovi

Di fatto, quando Pulisic c'è, il Milan viaggia a velocità doppia. Perché, dunque, correre il rischio di privarsene? L'adagio è sempre lo stesso: chi ha tempo non aspetti tempo. Perché sì, il tempo c'è, dato che il contratto di Pulisic scade nel 2027 ed è inserita una opzione di prolungamento fino al 2028, ma con un ingaggio di soli 4 milioni di euro annui e il 2026 che incombe bisogna pur iniziare a sedersi ai tavoli con gli agenti. Perché di solito, trattative del genere, vanno per le lunghe. Al momento, però, non ci sono incontri fissati, ma da Casa Milan filtra serenità e ottimismo sulla questione. Lo stesso clima non può aleggiare, invece, sulla vicenda Maignan. Tra le parti, ad inizio stagione, era stato stipulato un gentlement agreement che prevedeva di continuare assieme un altro anno e di salutarsi, senza pretese e polemiche, a fine stagione. Il Milan, però, un ultimo tentativo lo vorrebbe fare, sfruttando l'autorevolezza di Allegri, l'esperienza del direttore sportivo Igli Tare e la credibilità di un progetto decisamente in crescita. Non è assolutamente da escludere che, quando la dirigenza lo riterrà opportuno, si torni a bussare alle porte di Maignan per proporgli il rinnovo con un sostanzioso adeguamento di stipendio, simile alla proposta, poi ritirata, di un anno fa. Tentar non nuoce. Per i più forti, d'altronde, va fatto ogni tipo di tentativo.