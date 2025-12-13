Allegri 'nasconde' il Milan prima del Sassuolo: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto"
MILANO - "Scudetto? Le favorite sono Inter e Napoli". Così Massimiliano Allegri 'nasconde' il suo Milan, attualmente in vetta alla classifica di Serie A con i partenopei (a +1 sui nerazzurri), alla vigilia del 'lunch match' della 15ª giornata che domani (14 dicembre, ore 12:30) vedrà i rossoneri ospitare il Sassuolo a San Siro.
Corsa scudetto, Allegri 'nasconde' il Milan
"L'Inter e il Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. È normale siano favorite - ha detto Allegri in conferenza stampa -. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Domani dobbiamo fare un altro passettino per la classifica: ne abbiamo 31 ma ne mancano ancora tanti per l'obiettivo stagionale. L'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".
Il tecnico non si fida del Sassuolo: il messaggio ai suoi
Il tecnico ha parlato poi della sfida contro la squadra di Fabio Grosso: "Domani cerchiamo di invertire la rotta, perché i numeri col Sassuolo e con le neopromosse non sono a nostra favore. È una di quelle squadre contro cui le partite non finiscono mai, sia che tu sia in che tu sia in svantaggio sia che tu sia in vantaggio. Partita che andrà giocata con rispetto e ordine". Allegri ha messo in guardia i suoi: "Ci sono varie fasi in una stagione. All'inizio partivamo bene nel primo tempo e poi nella ripresa ci facevamo il segno della croce, ora il contrario. Bisogna trovare un equilibrio. Speriamo di non prendere gol domani. Ci avviamo verso le feste e c'è sempre quest'aria un po' di festa... Quindi dobbiamo stare attenti".
L'annuncio su Leao, elogi a Pulisic e una 'carezza' a Nkunku
Contro il Sassuolo assente Leao, uscito per un fastidio muscolare nell'ultimo match vinto in rimonta sul campo del Torino: "Non ci sarà domani, ma ci sarà contro il Napoli - ha spiegato Allegri -. Fofana è rientrato del tutto, ma domani lo lascio a casa. Convocato Athekame. Gimenez? Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile". Elogi poi a Pulisic e una 'carezza' al fin qui deludente Nkunku: "Pulisic ha ancora margini di crescita. È un ragazzo che nella vita privata è schivo, ma in campo si trasforma. Poi è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto. A Torino ha fatto una bellissima partita".
