Allegri 'nasconde' il Milan prima del Sassuolo: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto"

Il tecnico non si fida del Sassuolo: il messaggio ai suoi

Il tecnico ha parlato poi della sfida contro la squadra di Fabio Grosso: "Domani cerchiamo di invertire la rotta, perché i numeri col Sassuolo e con le neopromosse non sono a nostra favore. È una di quelle squadre contro cui le partite non finiscono mai, sia che tu sia in che tu sia in svantaggio sia che tu sia in vantaggio. Partita che andrà giocata con rispetto e ordine". Allegri ha messo in guardia i suoi: "Ci sono varie fasi in una stagione. All'inizio partivamo bene nel primo tempo e poi nella ripresa ci facevamo il segno della croce, ora il contrario. Bisogna trovare un equilibrio. Speriamo di non prendere gol domani. Ci avviamo verso le feste e c'è sempre quest'aria un po' di festa... Quindi dobbiamo stare attenti".