Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rinnovo Saelemaekers, c'è l'annuncio ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Milan

Il centrocampista belga, punto fermo di Allegri, ha prolungato il contratto con il club rossonero: il comunicato del club
2 min
TagsSaelemaekersMilanAlegri
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Alexis Saelemaekers e il Milan avanti insieme: è ufficiale l'annuncio del rinnovo del contratto del centrocampista belga, punto fermo di Allegri. Finora ha giocato tutte le partite da titolare sia in campionato sia in Coppa Italia.

Saelemaekers, ufficiale il rinnovo del contratto con il Milan fino al 2031

Il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan, infortunio Gabbia: l'esito degli esamiDalla Spagna: "Vlahovic vicino al Milan"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS