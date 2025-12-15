Rinnovo Saelemaekers, c'è l'annuncio ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Milan
Alexis Saelemaekers e il Milan avanti insieme: è ufficiale l'annuncio del rinnovo del contratto del centrocampista belga, punto fermo di Allegri. Finora ha giocato tutte le partite da titolare sia in campionato sia in Coppa Italia.
Saelemaekers, ufficiale il rinnovo del contratto con il Milan fino al 2031
Il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".