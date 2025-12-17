Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Milan, Gimenez si opera: cosa succede ora e quando può tornare

Dopo un nuovo consulto in Olanda, l'ex attaccante del Feyenoord ha scelto di optare per l'intervento chirurgico: l'obiettivo del messicano è giocare il Mondiale
Dopo aver deciso di fermarsi lo scorso 28 ottobre, una volta archiviato il match pareggiato dal Milan contro l'Atalanta, Santiago Gimenez ha scelto di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere in via definitiva il problema alla caviglia sinistra che lo ha condizionato nella prima parte di stagione. Si allungano così i tempi di recupero.

Milan, Gimenez si opera alla caviglia: cosa succede ora

Gimenez ha deciso: si opera alla caviglia sinistra. L'attaccante messicano, che punta a farsi trovare pronto per il Mondiale in programma la prossima estate, aveva inizialmente adottato una terapia conservativa che, evidentemente, non ha dato i risultati sperati. Da qui, la scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo terrà fuori per almeno 40 giorni, costringendolo a saltare la Supercoppa Italiana e tra le otto e le dieci partite di campionato. Decisivo, in tal senso, il consulto di ieri, martedì 16 dicembre, in Olanda. Un infortunio che complica anche le strategie di mercato del Milan, con il ds Tare a caccia di un sostituto.

 

