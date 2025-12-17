RIYADH (Arabia Saudita) - È tempo di Supercoppa Italiana per Milan, Napoli, Inter e Bologna che sono volate in Arabia Saudita per disputare il terzo torneo nazionale in questi giorni. Alla vigilia della semifinale tra Napoli e Milan hanno parlato Massimiliano Allegri e Mike Maignan in conferenza stampa. "È una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale - dice Allegri - Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Domani sarà una partita diversa da quella che abbiamo giocato in campionato. Sarà sicuramente una bella partita perché in campo ci sono giocatori di valore. Non è questione di modulo, giochiamo con tre attaccanti, il giocatore che dà più equilibrio è Saelemaekers che difende e attacca, abbiamo recuperato diversi giocatori come Athekame e Jashari che ci possono dare più soluzioni, l’obiettivo è recuperare più giocatori possibili".

Il futuro di Maignan

Maignan viene incalzato sul futuro, visto che ha il contratto in scadenza a giugno: "La cosa più importante è cosa posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare, ma questa non è una cosa che mi deve disturbare, devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che bisogna parlare del futuro, abbiamo un obiettivo vicino, domani sera. Do il massimo domani sera e poi vedo nei giorni dopo cosa succede"

Allegri non si fida

Allegri non si fida del Napoli, anche se reduce da due sconfitte di fila contro Benfica e Udinese: "Sicuramente saranno molto arrabbiati per le sconfitte. Per loro è un obiettivo come per noi, penso sarà una bella partita tattica e tecnica. Poi nei momenti di difficoltà Conte tira sempre fuori il meglio. Dovremo prepararci bene mentalmente per affrontare le difficoltà". Tra i convocati del Milan per la Supercoppa ci sono anche dei giovani, tra cui il figlio di Ibrahimovic: "Per loro, oltre perché hanno qualità, è un premio per il lavoro che stanno facendo. Penso che l'Under 23 debba essere un bacino importante, per avere un paio di giocatori ogni anno in rosa che arrivano da lì. Però serve un percorso di anni. Per loro sarà un'esperienza importante e saremo contenti di averli". Poi Allegri parla di Gimenez, il cui futuro nel Milan sembra in bilico: "Ha avuto un periodo di tempo dove ha fatto una terapia conservativa, le cose stavano andando bene ma negli ultimi giorni si è riacutizzato il problema alla caviglia. Farà un intervento credo domani mattina, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile. Mercato? Non abbiamo parlato di niente, pensiamo alla Supercoppa e poi parleremo con la società per valutare le occasioni che ci saranno".

Maignan e il nuovo Milan di Allegri

Il Milan è il detentore della Supercoppa, conquistata qui un anno fa con Conceição in panchina: "L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato - dice Maignan - è un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma. Vincere è stato bello, ma quest'anno è un'altra stagione. Come avete visto, i risultati sono anche migliori. Quest'anno siamo più di una squadra, siamo più una famiglia. Un gruppo in cui si vive bene. Sono cambiate tante cose e anche l'allenatore ha portato serenità. Dobbiamo continuare così e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per ottenerli dobbiamo essere focalizzati già da oggi per domani sera. Poi possiamo fare un passo avanti". L'estremo difensore francese parla poi di Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri da questa stagione, con Allegri: "Mi ha portato molta serenità. È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma parlo di lui e mi sento molto bene con quello che mi propone molto bene in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".