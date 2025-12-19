Gimenez è stato operato alla caviglia: quanto starà fuori l'attaccante del Milan 

Santiago Gimenez, dopo una serie di problemi, è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Allegri per buona parte dell'inverno. L'ha confermato il Milan in una nota: “Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo“.