Gimenez è stato operato alla caviglia: quanto starà fuori l'attaccante del Milan
Santiago Gimenez, dopo una serie di problemi, è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Allegri per buona parte dell'inverno. L'ha confermato il Milan in una nota: “Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo“.
Milan, Gimenez fermo ai box
Il centravanti messicano, approdato in rossonero un anno fa, era tormentato dal fastidio alla caviglia, così è finto sotto i ferri con l’obiettivo di eliminare definitivamente il problema e rientrare al meglio nella seconda parte della stagione senza rischi di ricadute. L’ultima partita disputata da Gimenez con la maglia del Milan risale al 28 ottobre, nel match contro l’Atalanta. Per rivederlo in campo, si prevede un’attesa di almeno un paio di mesi, con il recupero totale che potrebbe completarsi verso fine febbraio.