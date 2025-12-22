Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Milan, Fullkrug atteso a Milano in serata: le cifre dell'affare di mercato con il West Ham

L'attaccante tedesco sarà il rinforzo in attacco per Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione
Il Milan è pronto ad accogliere il suo primo rinforzo in questo mercato di gennaio. Niclas Fullkrug sarà un nuovo calciatore rossonero. Il centravanti tedesco giungerà in serata a Milano. L'accordo per il trasferimento con il West Ham è giunto sulla base del prestito secco con diritto di riscatto fissato attorno a 13 milioni di euro.

Fullkrug potrà esordire già contro il Cagliari

Massimiliano Allegri avrà a disposizione un nuovo centravanti. Dopo una mattinata di telefonate, è arrivata la fumata bianca. Dopo l'accordo Fullkrug giunto da tempo, il direttore sportivo Tare e gli altri membri della dirigenza rossonea sono riusciti a raggiungere l'accordo con gli Hammers. Grazie a una deroga della Figc, il tedesco potrebbe esordire in campionato già il 2 gennaio, contro il Cagliari, data ufficiale di apertura del calciomercato.

