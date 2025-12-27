Milan, Allegri lascia a casa Leao: “Non è al meglio, i giocatori part-time non vanno bene”
MILANO - Ultima sfida dell’anno solare senza Leao. Il tecnico Massimiliano Allegri ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati per la sfida contro il Verona in programma domenica alle 12.30 a San Siro. "Leao non è della partita e non sarà convocato - ha ammesso il tecnico milanista durante la conferenza stampa a Milanello - ha questo fastidio agli adduttori che non gli consente di scattare alla sua velocità: a questo punto ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug? E’ felice di essere arrivato al Milan, è molto volenteroso ma è un po’ indietro con la preparazione, cercheremo di metterlo nelle condizioni di trovare un po’ di minutaggio per la partita di Cagliari”.
Allegri: “La Champions? E’ un percorso difficile”
Nonostante l’ottima posizione di classifica del Milan, Allegri prova a stemperare gli entusiasmi in casa rossonera. “La Champions? E’ molto difficile arrivarci, l’importante è restare fino a marzo tra le prime quattro, o comunque restare attaccati alle formazioni di vertice. Da qui in avanti avremo nove partite di cui soltanto tre in casa - sottolinea l’allenatore toscano - saranno due mesi importanti e dovremo restare nel gruppo di testa. Il Verona è una squadra scorbutica, dovremo fare una partita ordinata, migliorando la fase difensiva che nelle ultime gare è venuta a mancare nel gioco di squadra”.