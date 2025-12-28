Pulisic smentisce il gossip con Sydney Sweeney su Instagram: "Ragazzi, vi chiedo una cosa"
Rispetto. Lo ha chiesto Christian Pulisic, con una storia sul suo profilo Instagram, al termine di Milan-Verona, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A: 3-0 per i rossoneri, gara sbloccata da un gol dell'attaccante statunitense dei rossoneri.
Pulisic, la presunta relazion con Sydney Sweeney diventata virale
Dopo aver segnato contro l'Hellas, Pulisic ha utlizzato il proprio account per chiede che vengano messe a tacere le voci sulla sua vita privata: nei giorni scorsi è infatti diventato virale, con annesse polemiche, il gossip su una presunta relazione con l’attrice americana Sydney Sweeney.
Pulisic: "Per favore, basta con le storie inventate sulla mia vita privata"
Su Instagram Pulisic ha scritto: “Per favore, basta con le storie inventate sulla mia vita privata. È necessario chiedere alle fonti di essere responsabili, potrebbero influire sulla vita delle persone”.