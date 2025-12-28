Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pulisic smentisce il gossip con Sydney Sweeney su Instagram: "Ragazzi, vi chiedo una cosa"

L'attaccante statunitense ha pubblicato una storia con una precisa richiesta rivolta a chi parla della sua presunta relazione con l'attrice americana
2 min
TagsPulisicSydney SweeneyGossip
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Rispetto. Lo ha chiesto Christian Pulisic, con una storia sul suo profilo Instagram, al termine di Milan-Verona, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A: 3-0 per i rossoneri, gara sbloccata da un gol dell'attaccante statunitense dei rossoneri.

Pulisic, la presunta relazion con Sydney Sweeney diventata virale

Dopo aver segnato contro l'Hellas, Pulisic ha utlizzato il proprio account per chiede che vengano messe a tacere le voci sulla sua vita privata: nei giorni scorsi è infatti diventato virale, con annesse polemiche, il gossip su una presunta relazione con l’attrice americana Sydney Sweeney.

Pulisic: "Per favore, basta con le storie inventate sulla mia vita privata"

Su Instagram Pulisic ha scritto: “Per favore, basta con le storie inventate sulla mia vita privata. È necessario chiedere alle fonti di essere responsabili, potrebbero influire sulla vita delle persone”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Il Milan vola in testaConte risponde al Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS