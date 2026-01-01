Allegri, il retroscena sul Capodanno e la battuta prima di Cagliari-Milan: "Meglio giocare il 2 gennaio, almeno..."

MILANO - "Capodanno? Ho fatto fatica ad arrivare a mezzanotte, mi sono addormentato alle dieci e mi sono svegliato alle undici e trentasei, appena in tempo per brindare . Poi pensavo all'allenamento di oggi in vista del Cagliari e speriamo che l'ho pensato bene". Così Massimiliano Allegri ha 'scherzato' nella conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo dei sardi, prima partita di Serie A del 2026 e valida per la 18ª giornata di campionato.

Allegri fa rotta su Cagliari

" Tutte le partite sono complicate ma quella di domani lo è ancora di più - ha sottolineato il tecnico rossonero -, perché è la prima dell'anno e poi perché ha un'importanza simile a quella che abbiamo giocato a Udine. La classifica si sta delineando e bisogna fare un altro passettino in avanti per restare nelle prime quattro. Avremo tante partite fino a febbraio, con sei trasferte, dobbiamo recuperare tutti per questa serie di match. L'asticella ora si alza, perché più passano le partite e meno è il tempo per recuperare se si sbaglia".

Nkunku out, dubbio Pavlovic

Allegri ha fatto poi il punto su infortuni e rientri: "Gabbia chiamiamolo 'recuperato', si è allenato una volta e verrà in panchina. Nkunku non sarà a disposizione perché permane il problema alla caviglia, speriamo di averlo contro il Genoa. Leao è pronto ma ha giocato poco, vediamo come sta. Pulisic è tornato ad allenarsi con noi, vedremo anche lui in che condizioni sarà. Pavlovic infine ha avuto un attacco febbrile ed è da valutare: se non ce la farà giocherà al suo posto uno tra Odogu e Bartesaghi".

Le parole del tecnico su Fullkrug

Così quando gli chiedono se il mercato aperto troppo a lungo in questo periodo è un problema per gli allenatori: "Tutti gli anni se ne parla, ma chi deve decidere di cambiare le cose non lo fa ed è inutile starne a parlare. Le cose si fanno, non si dicono - ha detto Allegri -. Noi comunque ci siamo mossi presto prendendo Fullkrug : sono contento del suo arrivo e domani sarà già a disposizione. Vedremo chi farò giocare davanti e cosa succederà durante la partita, perché magari pensi una cosa e ne succede un'altra".