Il Milan soffre, la battuta di Allegri in panchina allo staff: "Non abbiamo iniziato male..."
Partenza sprint del Cagliari all'Unipol Domus contro il Milan. I rossoblù di Pisacane hanno iniziato all'attacco la gara contro i rossoneri, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Un approccio alla partita aggressivo e intraprendente, che ha costretto gli ospiti a difendersi in maniera prolungata, suscitato gli applausi dei tifosi sardi e innescato una reazione singolare di Allegri.
Cagliari-Milan, cosa ha detto Allegri dopo l'inizio della sfida all'Unipol Domus
Come riportato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky, rivolgendosi al suo staff Allegri ha esclamato: "Non abbiamo iniziato male...". Una sottolineatura sarcastica, prima di dare tutte le indicazioni del caso per rompere l'assedio dei padroni di casa e cercare di alzare il baricentro.