Il Milan soffre, la battuta di Allegri in panchina allo staff: "Non abbiamo iniziato male..."

Partenza sprint del Cagliari all'Unipol Domus contro il Milan. I rossoblù di Pisacane hanno iniziato all'attacco la gara contro i rossoneri, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Un approccio alla partita aggressivo e intraprendente, che ha costretto gli ospiti a difendersi in maniera prolungata, suscitato gli applausi dei tifosi sardi e innescato una reazione singolare di Allegri.