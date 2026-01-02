Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Milan soffre, la battuta di Allegri in panchina allo staff: "Non abbiamo iniziato male..."

Avvio sprint del Cagliar all'Unipol Domus, rossoneri costretti a difendersi: la reazione del tecnico è singolare
1 min
TagsAllegriMilanCagliari
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Partenza sprint del Cagliari all'Unipol Domus contro il Milan. I rossoblù di Pisacane hanno iniziato all'attacco la gara contro i rossoneri, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Un approccio alla partita aggressivo e intraprendente, che ha costretto gli ospiti a difendersi in maniera prolungata, suscitato gli applausi dei tifosi sardi e innescato una reazione singolare di Allegri.

Cagliari-Milan, cosa ha detto Allegri dopo l'inizio della sfida all'Unipol Domus

Come riportato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky, rivolgendosi al suo staff Allegri ha esclamato: "Non abbiamo iniziato male...". Una sottolineatura sarcastica, prima di dare tutte le indicazioni del caso per rompere l'assedio dei padroni di casa e cercare di alzare il baricentro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS