La felicità di Allegri dopo la vittoria a Cagliari: "In matematica me la cavavo, siamo ancora a 38 punti..."

“Scudetto? Troppo presto parlarne, ci sono tante squadre in pochi punti . Sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo. Siamo ancora a 38 punti, c’è ancora tanto da fare. Abbiamo tante partite ravvicinate. In italiano non andavo molto bene, avevo delle difficoltà, in matematica un po’ meno. Era importante giocare il 2 e non il 3, ma poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Il calendario non lo possiamo cambiare. Dobbiamo pensare alla partita contro il Genoa, che è una partita noiosa”. Così Massimiliano Allegri , a Sky, dopo Cagliari-Mila n, decisa da un gol di Leao .

Cagliari-Milan, Allegri: "Leao in posizione centrale è nel vivo del gioco"

E a proposito di Leao, il tecnico dei rossoneri ha aggiunto: “Quando Leao è in posizione centrale è più nel vivo del gioco, quando è spostato sulla sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita. Giocando centravanti, invece... Ha le qualità per fare bene, ha le qualità per attaccare lo spazio”. Vittoria sofferta all'Unipol Domus: “Nel primo tempo abbiamo subito tre tiri in un minuto, ho detto: cominciamo bene. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti. Dovevamo assolutamente fare anche il secondo gol facendo meglio nell’ultimo passaggio. Era importante vincere e non subire gol”.

Allegri dopo Cagliari-Milan: "I ragazzi stanno migliorando"

Milan più forte delle assenze e anche i singoli crescono: “Giocare nel Milan non è semplice. Lo spirito è buono. Possiamo sbagliare, può mancare qualcuno, ma lo spirito è buono. Stanno migliorando tutti: De Winter, Bartesaghi, Estupinian, Tomori, Gabbia, che è rientrato. I ragazzi stanno migliorando singolarmente come prestazioni, cominciano a imparare a difendere in modo migliore, sono meno frenetici, si muovono meno. De Winter ha tolto due, tre palle di testa molto importanti”.