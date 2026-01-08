Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Allegri striglia il Milan: "Troppo frettolosi. In queste gare ci vuole pazienza"

Il tecnico dei riossoneri dopo il pareggio interno con il Genoa: "Abbiamo avuto la forza di recuperarla. Ma non possiamo concedere quel contropiede nel finale..."
Il gol di Leao e il calcio di rigore fallito da Stanciu in pieno recupero, hanno permesso al Milan di evitare il ko casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha commentato il pareggio con i rossoblù, che porta il Milan a -3 dall'Inter al termine del girone d'andata, non nascondendo un pizzico di delusione: “Se non riesci a segnare, non devi prendere gol", ha detto ai microfoni di Dazn. "In certi momenti delle gare dobbiamo avere più pazienza. Dobbiamo migliorare nella lucidità nel portare la palla vicino all’area. Dopo lo svantaggio siamo diventati un po’ troppo frettolosi”.

Allegri e la lezione di maturità

Ma il tecnico rossonero ha visto anche aspetti positivi: "Loro hanno corso molto nel primo tempo, marcando Modric e chiudendoci bene. Abbiamo avuto delle situazioni per segnare, ma abbiamo subito. Nel secondo siamo saliti, questa è stata la cosa positiva. Dobbiamo migliorare, perché l’abbiamo ripresa al 91’ e devi avere la pazienza, contro una squadra in difficoltà, di costruire una o due azioni importanti, senza concedere il contropiede del rigore. È una lezione di maturità che dobbiamo imparare. Siamo stati equilibrati nelle ultime due a non subire, stasera abbiamo avuto poca pazienza e la fretta non porta da nessuna parte”. Chiusura dedicata a Leao: "Ha avuto situazioni dove avrebbe potuto far meglio. Non sta benissimo, ma è rimasto dentro la partita e l’ha pareggiata”.

 

 

