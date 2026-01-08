Allegri striglia il Milan: "Troppo frettolosi. In queste gare ci vuole pazienza"

Allegri e la lezione di maturità

Ma il tecnico rossonero ha visto anche aspetti positivi: "Loro hanno corso molto nel primo tempo, marcando Modric e chiudendoci bene. Abbiamo avuto delle situazioni per segnare, ma abbiamo subito. Nel secondo siamo saliti, questa è stata la cosa positiva. Dobbiamo migliorare, perché l’abbiamo ripresa al 91’ e devi avere la pazienza, contro una squadra in difficoltà, di costruire una o due azioni importanti, senza concedere il contropiede del rigore. È una lezione di maturità che dobbiamo imparare. Siamo stati equilibrati nelle ultime due a non subire, stasera abbiamo avuto poca pazienza e la fretta non porta da nessuna parte”. Chiusura dedicata a Leao: "Ha avuto situazioni dove avrebbe potuto far meglio. Non sta benissimo, ma è rimasto dentro la partita e l’ha pareggiata”.