Allegri sulla buca di Pavlovic: "Sono episodi che fanno sorridere. De Rossi? Ha grandi potenzialità" 

"Sono cose che nell’arco della stagione e delle partite succedono episodi, è anche il bello del calcio. Sono episodi che se li riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere…". L'ha detto Max Allegri , ritornando sulla 'buca' scavata da Pavlovic sul dischetto prima del calcio di rigore che poteva assegnare al Genoa tre punti sul fotofinish di Milan-Genoa. De Rossi oggi ha detto che si sarebbe aspettato un altro atteggiamento dai giocatori rossoneri e Allegri risponde così a distanza: "Non commento le parole degli altri. De Rossi ha iniziato da poco e ha grandi potenzialità, è questa la cosa più importante".

Allegri sfida la Fiorentina

"Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pari con la Lazio troveremo un ambiente difficile. Sarà importante fare una bella partita sotto l'aspetto tecnico e fisico. Dispiace non aver vinto col Genoa ma sarà un punto importante". Ancora: "La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico, ci sono alcune stagioni che si incartano ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una bella partita per dare seguito ai risultati che stiamo facendo".

La condizione di Leao

"Sta meglio, come ha dimostrato nel secondo tempo col Genoa. Deve ancora trovare una condizione ottimale. Poi sta iniziando a segnare, e questo gli dà serenità. Si sta scordando delle cose che non servono e si sta divertendo a segnare, cioè quello che serve a una prima punta. Leao e Kean grandi amici? Sono due ragazzi d'oro con grandi potenzialità".