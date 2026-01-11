Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "Vuole restare, però bisogna aspettare..."

Tare e il rinnovo di Maignan: "Sono fiducioso"

“Il rapporto con Mike è straordinario - le parole di Tare ai microfoni di Dazn -, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro". Sulla posizione in classifica: "Siamo in un momento positivo. Abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto da migliorare, siamo fiduciosi: da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili”.

Tare su Jashari titolare e il futuro di Nkunku

Modric in panchina, parte titolare Jashari: "È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente ad inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro". Infine su Nkunku: "È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan”.