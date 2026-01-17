Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo

Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo

L'attaccante, tornando nella sua stanza, si è accorto di aver subito il furto: sottratti beni per 500mila euro
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Brutta disavventura per Niclas Fullkrug. Il centravanti del Milan ha subito un furto nella sua stanza di albergo, in via Masaccio a Milano, dove alloggia temporaneamente. Il calciatore, tornando nella struttura si è accorto dell'assenza di alcuni beni: su tutti, alcuni orologi e gioielli.

Fulkrug, sottratti beni per 500mila euro

I malviventi si sono introdotti nella stanza nella scorsa notte, hanno forzato la cassaforte e hanno portato a termine il furto: per un valore di circa 500mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, della Scientifica e della Questura di Milano. 

 

 

 

Fullkrug è tornato a disposizione di Allegri

