Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo

Brutta disavventura per Niclas Fullkrug. Il centravanti del Milan ha subito un furto nella sua stanza di albergo, in via Masaccio a Milano , dove alloggia temporaneamente. Il calciatore, tornando nella struttura si è accorto dell'assenza di alcuni beni: su tutti, alcuni orologi e gioielli.

Fulkrug, sottratti beni per 500mila euro

I malviventi si sono introdotti nella stanza nella scorsa notte, hanno forzato la cassaforte e hanno portato a termine il furto: per un valore di circa 500mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, della Scientifica e della Questura di Milano.