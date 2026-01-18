Allegri, no alla parola scudetto: "Obiettivo quarto posto. Non lo dirò più..."

Il Milan riesce a superare la resistenza del Lecce e conquista il posticipo domenicale con un successo di misura per 1-0 . A decidere la sfida è la prima rete in Italia di Niclas Fullkrug, entrato a gara in corso, che regala tre punti pesantissimi a Mike Maignan e compagni. Con questa vittoria i rossoneri restano agganciati alla scia dell’Inter, mantenendo tre lunghezze di ritardo dalla vetta occupata dai nerazzurri. Nel post partita, Massimiliano Allegri, ha commentato la vittoria dei suoi ai microfoni di Dazn: " Con cinque cambi le sostituzioni diventano decisive: chi entra deve alzare il livello. Stasera avevamo bisogno di Niclas Fullkrugdentro l’area. Questo è un gruppo straordinario che sta costruendo qualcosa di importante, anche se il cammino verso l’obiettivo è ancora lungo".

Allegri non si scompone e non pensa allo scudetto

Il tecnico rossonero chiarisce poi le scelte offensive: "Fullkrug insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao? Si è allenato poco nell’ultimo periodo, ma resta un’opzione fondamentale nei finali di gara, come già visto a Como. Dobbiamo migliorare negli ultimi passaggi, essere più lucidi e meno frenetici negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo il Lecce è calato e noi abbiamo alzato il ritmo: è un segnale positivo. È una squadra che resta sempre in partita e infatti subisce molti gol solo nell’ultimo quarto d’ora". Intanto la classifica dice Milan a -3 dall’Inter. "Smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto solo quando saremo matematicamente dentro. Oggi la quota Champions è intorno ai 74 punti, mentre per lo scudetto servono 86-88", conclude Allegri.