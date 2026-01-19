Perché il Milan di Allegri è la sorpresa del campionato

Il centravanti ha segnato verso sera. Fullkrug se lo merita l’omaggio letterario a Vazquez Montalban. Ha segnato verso il tramonto di Milan-Lecce. Al 76esimo. Era entrato da tre minuti. Si era sullo 0-0. Le iene dattilografe (vecchia citazione dalemiana) erano pronte a scattare. Ma al primo pallone, il tedesco lo ha