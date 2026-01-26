Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'Olimpico 

Polemiche per il tiro di Celik che ha causato il penalty del pareggio giallorosso: cosa hanno detto i due rossoneri
2 min
TagsRomaMilanMaignanModric
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Il Milan è furioso per il rigore concesso alla Roma per fallo di mano di Bartesaghi su tiro di Celik. Inizia Modric con una frecciata alla squadra di Gasperini: "Senza quel rigore non avrebbero mai segnato", poi arrivano le parole di fuoco di Maignan. “Che cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. L’arbitro - dice ancora il capitano del Milan - poteva anche fischiare il secondo su Pulisic...".

Milan, cosa c'è dietro le parole di Maignan e Modric

È chiaro che dietro le parole dei giocatori del Milan si nasconde la frustrazione per il pari che aumenta la distanza dall'Inter capolista, oggi a più cinque nonostante sia in corsa anche in Champions e in Coppa Italia mentre il Milan è fuori da tutto. "Mike ci ha tenuto in piedi", ha ammesso Allegri ed è stato così, soprattutto nel primo tempo. Non a caso è stato votato MVP: "Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Allegri: "Il rigore ci ha penalizzato"Gasperini, tutte le sue parole

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS