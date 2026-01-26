La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'Olimpico 

Milan, cosa c'è dietro le parole di Maignan e Modric

È chiaro che dietro le parole dei giocatori del Milan si nasconde la frustrazione per il pari che aumenta la distanza dall'Inter capolista, oggi a più cinque nonostante sia in corsa anche in Champions e in Coppa Italia mentre il Milan è fuori da tutto. "Mike ci ha tenuto in piedi", ha ammesso Allegri ed è stato così, soprattutto nel primo tempo. Non a caso è stato votato MVP: "Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita".