Allegri: "Dobbiamo tutti imparare da Modric". Poi su Brignone: "Un esempio, spero venga a trovarci"

Pisa-Milan 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

L'invito di Allegri a Federica Brignone

Carattere e voglia mostrate nei giorni scorsi a Milano-Cortina anche da Federica Brignone (oro nel superG femminile a dieci mesi da un grave infortunio), citata dal tecnico livornese ai microfoni di 'Sky Sport': "L'ho detto ai ragazzi prima della partita. Federica è un esempio meraviglioso, perché si è andata a prendere quella medaglia nonostante tutto quello che ha passato. È anche milanista, la aspettiamo allo stadio. Speriamo venga a trovarci presto".

Tecnica e carattere: l'elogio di Modric

E se il blitz di Pisa porta la firma di Modric, autore del gol del definitivo 2-1 con uno dei suoi colpi di classe, il tecnico rossonero non ha mancato di rendere merito al centrocampista croato: "Che vuoi dire a un giocatore così? - ha detto Allegri ai microfoni di 'Dazn' -. A parte le sue qualità tecniche che tutti conosciamo, è straordinario anche per il suo carattere. Stasera ha cercato di andare a prendersi la vittoria fino alla fine, con una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, anche se ha un'umiltà pazzesca. Siamo fortunati ad averlo con noi e i ragazzi devono approfittare di questo tempo al suo fianco".

L'analisi del match vinto dal Milan a Pisa

Allegri ha fatto i complimenti ai suoi, perché "non era facile contro un Pisa che tende a farti uscire dalla partita e poi magari ti colpisce in contropiede", ma ai microfoni di 'Sky Sport' ha comunque dato una piccola strigliata alla squadra: "Siamo contenti del risultato e della vittoria, meno di alcuni momenti della gara in cui ci siamo addormentati. Fino al rigore sbagliato la partita sembrava in controllo, ma nel calcio può succedere di tutto. Sono gare che servono per rimettersi in carreggiata".

Il derby d'Italia e l'espulsione di Rabiot

Inevitabile le domande su Inter-Juve, derby d'Italia in programma domani (14 febbraio) che vedrà il Milan 'spettatore interessato': "L'importante è che abbiamo vinto noi. Una vittoria in meno di quelle che ci servono per arrivare all'obiettivo" ha detto a 'Dazn'. "Farò una cena in famiglia e poi dopo guarderò la partita", ha scherzato invece con lo studio di 'Sky', commentando invece così l'espulsione di Rabiot per proteste (doppio giallo): "Se sono arrabbiato con lui? Era in diffida e resta in diffida - ha minimizzato Allegri -. Aveva comunque bisogno di riposare e ora si riposerà".