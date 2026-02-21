Allegri, la "gufata" e la previsione sul punteggio finale in classifica per l'Inter: "Se casca di sotto poi il Milan..."

"Non ha senso parlare del Como, abbiamo dei punti da fare"

Il tecnico rossonero, dunque, resta da subito ben focalizzato sul campo, senza lasciare alcuno spazio a quel che considera un episodio già archiviato: "Parlare di quel che è successo con il Como non ha senso, mi dispiace domani non poter essere in panchina, ma mi limito a questo, andiamo oltre e parliamo della partita, perché per avere la meglio sul Parma dovremo essere molto ordinati e compatti, loro stanno facendo buone cose e sono bravi sia difensivamente, sia sulle palle inattive. Sarà importante mettersi alle spalle il match di mercoledì guardare avanti, perché le partite diventano tutte importanti, ne mancano 13 con 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile".