Allegri, la "gufata" e la previsione sul punteggio finale in classifica per l'Inter: "Se casca di sotto poi il Milan..."
Alla vigilia del match con il Parma, valido per la 26ª giornata di Serie A, torna a parlare Massimiliano Allegri, che glissa sugli strascichi polemici post-sfida con il Como e sul suo alterco con Fabregas, preferendo concentrarsi sulla corsa del Milan di qui al termine della stagione.
"Non ha senso parlare del Como, abbiamo dei punti da fare"
Il tecnico rossonero, dunque, resta da subito ben focalizzato sul campo, senza lasciare alcuno spazio a quel che considera un episodio già archiviato: "Parlare di quel che è successo con il Como non ha senso, mi dispiace domani non poter essere in panchina, ma mi limito a questo, andiamo oltre e parliamo della partita, perché per avere la meglio sul Parma dovremo essere molto ordinati e compatti, loro stanno facendo buone cose e sono bravi sia difensivamente, sia sulle palle inattive. Sarà importante mettersi alle spalle il match di mercoledì guardare avanti, perché le partite diventano tutte importanti, ne mancano 13 con 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile".
"Inter favorita, ma se casca dovremo essere pronti"
A proposito della lotta scudetto, Allegri ha le idee chiare ed esprime concetti molto comprensibili: "L'Inter sta viaggiando molto forte e con una media di 2 punti a partita, può superare i 90. Quindi noi per contrastarli, da 54 che ne abbiamo oggi, dovremmo di qui alla fine del campionato infilare 12 vittorie e una sconfitta. Questo è l'unica strada da percorrere, in modo che se l'Inter casca di sotto, dovremmo essere bravi a sfruttare l'occasione. D'altro canto le rimonte scudetto si fanno in un solo modo: filotto di vittorie di chi insegue e filotto di pareggi di chi sta davanti".
"Porsi micro obiettivi per raggiungere i macro obiettivi"
Su quel che dovrà fare il Milan di qui al termine del campionato, Allegri sfodera nozioni non banali di psicologia: "Non è questione di profilo basso, io credo che per raggiungere i macro obiettivi si debbano conseguire tanti micro obiettivi, a partire dal vincere la gara di domani. Arrivati a 60 punti potremo dire di essere in lotta per la Champions, ma ci aspettano da calendario ancora quattro scontri diretti con Napoli, Atalanta, Juventus e Inter, quindi non avrebbe senso fare altri discorsi. Quel che è successo non possiamo cambiarlo, per cui concentriamoci solamente su quello che possiamo fare, senza disperdere energie preziose".
"Modric? Mi emoziona parlarne"
Per quanto riguarda lo stato di forma della squadra, Allegri fa il punto: "Stiamo tutti bene, anche Pavolvic che ci aveva fatto preoccupare. Pulisic sta meglio di Leao. Jashari? Sta facendo bene come gli altri giovani Odogu, De Winter e Athekame, siamo soddisfatti del loro periodo di adattamento ad una maglia importante come quella del Milan. Modric? È straordinario, mi emoziona parlare di lui, non ci sono parole per descriverlo e la speranza è che continui così fino alla fine. Campioni del genere sono di insegnamento per tutti".
"Pulisic e Leao possono darci un grande apporto"
Parlando di singoli, il tecnico rossonero fa notare di aver avuto sempre Pulisic e Leao a mezzo servizio: "Se loro due staranno bene di qui alla fine del campionato, ci daranno un grande apporto. Leao da centravanti mi soddisfa, fa meno giocate, è meno estetico, ma è più concreto e utile per la squadra, lo dimostrano gli 8 gol segnati giocando in condizioni non ottimali".
"L'utlizzo del VAR? Fare degli errori occasioni di crescita"
Interpellato sul caso della settimana Bastoni-Kalulu e sull'utilizzo del VAR, il tecnico rossonero ribadisce la sua posizione: "È sempre difficile dire cosa bisogna fare, esisteranno sempre situazioni che accontenteranno qualcuno e scontenteranno qualcun altro. Se si prendono gli errori e i problemi come un'opportunità per correggere e migliorare è importante, ma se si lasciano andare le cose non si cresce e resteremo sempre gli stessi".
