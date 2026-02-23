Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Leao, che polemica sui social: il paragone dopo il gol annullato e il messaggio al Milan

Il portoghese ha confrontato la rete segnato da Troilo con uno annullato a Pavlovic in stagione
2 min
TagsMilanLeao
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Non accennano a placarsi le polemiche per quanto riguarda il gol segnato da Troilo assegnato dopo revisione del var, che ha portato il Parma a vincere a San Siro contro il Milan. Ad alimentarle è stato anche Rafa Leao, che su Instagram si è sfogato nei confronti della decisione del direttore di gara Piccinini.

Lo sfogo di Leao e il messaggio rivolto alla squadra dopo Milan-Parma

Due immagini a confronto, quelle pubblicate da Leao nelle storie. Il primo, il gol annullato a Pavlovic in occasione della partita contro il Sassuolo per un fallo in attacco, quindi la rete segnata da Troilo. Due situazioni analoghe, ma con esito differente. Se il primo intervento è stato ritenuto falloso, il secondo invece è stato validato. Dopo le due immagini postate Leao ha inviato un messaggio diretto alla squadra: "Juntos sempre": sempre uniti. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

