Leao, che polemica sui social: il paragone dopo il gol annullato e il messaggio al Milan
Non accennano a placarsi le polemiche per quanto riguarda il gol segnato da Troilo assegnato dopo revisione del var, che ha portato il Parma a vincere a San Siro contro il Milan. Ad alimentarle è stato anche Rafa Leao, che su Instagram si è sfogato nei confronti della decisione del direttore di gara Piccinini.
Lo sfogo di Leao e il messaggio rivolto alla squadra dopo Milan-Parma
Due immagini a confronto, quelle pubblicate da Leao nelle storie. Il primo, il gol annullato a Pavlovic in occasione della partita contro il Sassuolo per un fallo in attacco, quindi la rete segnata da Troilo. Due situazioni analoghe, ma con esito differente. Se il primo intervento è stato ritenuto falloso, il secondo invece è stato validato. Dopo le due immagini postate Leao ha inviato un messaggio diretto alla squadra: "Juntos sempre": sempre uniti.