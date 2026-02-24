Milan, la strategia del silenzio che nasconde i malumori: gli arbitri nel mirino

MILANO - La tempesta, in qualche modo, bisogna navigarla. Il Milan ha scelto la via del silenzio , che, in questo caso, però, vuol dire tutto tranne che assenso. C’è grande malumore, infatti, per le tante decisioni arbitrali che hanno sfavorito i rossoneri; ultimi della lista i due episodi chiave del match contro il Parma: il presunto rigore per grave imprudenza di Corvi su Loftus-Cheek e la convalida, dopo consulto VAR extra-protocollo, della rete di Troilo.

La strategia del Milan

Però, silenzio: nessuno dei dirigenti, domenica sera, si è presentato ai microfoni per esternare il dissenso, come invece hanno fatto di recente Inter, con Marotta, Juventus, con Chiellini e Comolli, e Napoli, con Manna. Le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa.