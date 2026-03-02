Milan, le condizioni di Bartesaghi e Gimenez dopo la partita contro la Cremonese

Buone notizie in casa Milan dall'infermeria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno escluso lesioni per Davide Bartesaghi. L'esterno dei rossoneri aveva chiesto il cambio nel finale della partita contro la Cremonese per qualche problema fisico. Nessuna lesione dunque per uno degli intoccabili della formazione di Allegri, ma gli esami hanno evidenziato un risentimento al flessore destro.