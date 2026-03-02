Milan, le condizioni di Bartesaghi e Gimenez dopo la partita contro la Cremonese
Buone notizie in casa Milan dall'infermeria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno escluso lesioni per Davide Bartesaghi. L'esterno dei rossoneri aveva chiesto il cambio nel finale della partita contro la Cremonese per qualche problema fisico. Nessuna lesione dunque per uno degli intoccabili della formazione di Allegri, ma gli esami hanno evidenziato un risentimento al flessore destro.
Inoltre, Santiago Gimenez è pronto a tornare in gruppo. Oggi l'attaccante messicano ha effettuato la visita di controllo che ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo e si avvicina al ritorno a disposizione di Allegri per il derby, in programma domenica alle 20:45. L'ex Feyenoord non gioca in campionato dallo scorso ottobre, quando uscì dal campo durante la partita contro l'Atalanta per un infortunio alla caviglia. Dopo oltre quattro mesi, Allegri ritrova il suo attaccante per il rush finale della stagione.