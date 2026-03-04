Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Gabbia operato per un'ernia inguinale: out un mese. Le condizioni© AC Milan via Getty Images

Gabbia operato per un'ernia inguinale: out un mese. Le condizioni

Il difensore del Milan è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il messaggio post operatorio: "Dispiace non essere in campo, ma sarò il primo tifoso"
2 min
Allegri perde Gabbia. Il difensore del Milan, Il difensore del Milan, dopo un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Gabbia sta bene e rientrerà in Italia per iniziare la fisioterapia. Allegri dovrà fare a meno del giocatore per circa un mese.

Gabbia, il messaggio post operatorio: "Dispiace non essere in campo"

Dopo l'intervento, Gabbia ha voluto rassicurare tutti con un messaggio sui suoi social: "L’operazione è andata molto bene!!! Volevo ringraziare tutte le persone a me care che mi sono vicine in questo periodo, in primis mia moglie che è sempre accanto a me, GRAZIE di tutto il vostro supporto. Mi dispiace non poter essere in campo ad aiutare la squadra in questo momento così importante, ma sarò il primo tifoso. Un grazie speciale alla società e a tutto lo staff medico per il lavoro incredibile e la professionalità con cui hanno risolto il problema nel migliore dei modi. In particolare ci tenevo a ringraziare Dottor. Mazzoni. Grazie perché in questi due giorni sei stato un secondo Papà e questa cosa non la posso dimenticare. Ti voglio tanto bene. Adesso testa al recupero. Ci vediamo presto!! FORZA MILAN SEMPRE".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Le condizioni di Bartesaghi e GimenezIl Real Madrid tenta di nuovo Allegri

Milan, i migliori video

