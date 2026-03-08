Allegri svela: "Il gol Estupinan preparato in allenamento"

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del derby del suo Milan contro l'Inter : " Ora hanno 7 punti di vantaggio e sono tanti . Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri, ma c'è da essere contenti . Abbiamo raggiunto quota 60, tenendo dietro Como e Juve . Abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliore condizioni: ora si decide la stagione ".

Milan, le parole di Allegri dopo il derby vinto contro l'Inter

Questo, invece, il commento sul gol decisivo di Estupinan: "Luis Henrique è un buon giocatore, ma avevamo preparato quella situazione e già prima del gol c'era stato un cross di Rabiot. Estupinan, passandogli davanti, poteva fregarlo. Bravo anche Fofana per l'assist, tutta la squadra sta meglio ed era importante fare risultato. Ci ha fatto molto piacere la presenza della proprietà, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Molto contenti della vittoria, ma ce ne manca una in meno per il nostro obiettivo. Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross ma non grande occasioni. Abbiamo difeso in modo ordinato e avuto qualche situazione favorevole. Detto questo, l'Inter rimane nettamente la favorita del campionato". Infine: "Abbiamo passato un paio di mesi con 13/14 giocatori. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora i ragazzi stanno tutti bene e c'è modo di tenere questa intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale".