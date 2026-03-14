Allegri: "Rimonta scudetto? C'è un solo modo, le altre sono solo chiacchiere"

Dopo la vittoria nel derby di settimana scorsa, il Milan torna in campo. I rossoneri scenderanno in campo all'Olimpico, contro la Lazio. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha commentato il momento della squadra e l'obiettivo stagionale: " Aver vinto il derby e aver allungato sulle inseguitrici è stato molto importante, ma martedì la squadra si è ripresentata in modo tranquilla. Domenica sera hanno festeggiato i ragazzi giustamente, ma con la Lazio sarà una partita complicata, come sempre con Sarri. Dobbiamo cercare di fare un altro passetto in avanti. Mettiamoci un altro mini-obiettivo: arrivare a 70 punti " .

Allegri: "Riprendere l'Inter? C'è un solo modo"

Allegri ha commentato la visita di Shevchenko a Milanello nella giornata di venerdì: "La sua visita è stata un piacere per me, per lo staff e per tutta la squadra. Speriamo che porti bene". Ambizioni Scudetto? "Noi dobbiamo fare ciò che dobbiamo. Vincere altre partite. Sessanta punti non bastano per niente, nemmeno per la Champions. Dobbiamo dare il massimo consapevoli che davanti c'è una squadra con sette punti di vantaggio che ha dimostrato di essere la più forte, e con squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Bisogna fare la corsa su noi stessi: il nostro obiettivo sono i punti. Sicuramente per entrare nei primi quattro posti dobbiamo vincere cinque partite almeno". Allegri è stato ben chiaro: "Se noi facciamo il nostro, le altre non possono raggiungerci. Come prendere l'Inter? C'è un solo modo: noi dobbiamo vincere e loro perdere. Le altre sono chiacchiere. Ora ci sono le partite che contano, quelle che decidono la stagione. Non c'è più tempo per recuperare".

Allegri sull'Olimpico con i tifosi: "Fortunatamente lo stadio sarà pieno"

L'allenatore ha esplicitato l'importanza della partita per entrambe le squadre: "La Lazio ha segnato tanti gol negli ultimi minuti, diventano molto pericolosi. Per loro sarà una partita importante, cercando di battere il Milan. Per noi è importante per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni". Massimiliano Allegri ha commentato anche il grande dato di pubblico all'Olimpico, complice anche il ritorno dei tifosi della Lazio in occasione della partita di domani: "Fortunatamente domani avremo lo stadio pieno: rientreranno quelli di casa. Giocare senza tifosi sarebbe malinconico e triste, è vero. Noi ne avremo diecimila rossoneri in trasferta".