Allegri, parla l'agente: "Non ha mai pensato di vincere lo scudetto"

In casa Milan , per alcuni tifosi, è il giorno dei rimpianti. Dal possibile -5 al nuovo -8 dall'Inter di Cristian Chivu , che allunga in classifica e si avvicina all'obiettivo scudetto . Una sconfitta, quella incassata all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri , che non ridimensiona quanto di buono fatto da Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione sportiva. Un "anno zero" per i rossoneri, in attesa di ritrovare una Champions League che rappresenterebbe un traguardo importante sotto il profilo sportivo e, soprattutto, sotto l'aspetto economico. Ne è consapevole anche Giovanni Branchini , storico agente sportivo e attuale procuratore del tecnico del Milan, rimasto sempre molto realista anche quando la classifica sembrava poter regalare qualcosa di diverso.

L'agente di Allegri: "Non ha mai pensato di vincere lo scudetto"

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato", ha subito ribadito Branchini a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1. "Non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza", ha aggiunto l'agente di Massimiliano Allegri, non facendo drammi dopo il ko di Roma contro la Lazio di Sarri. Rossoneri, peraltro, ancora artefici del proprio destino, con un secondo posto che andrà difeso dall'assalto del Napoli di Antonio Conte, avversario nello scontro diretto del "Maradona" il prossimo 6 aprile.

Il momento di Leao e le polemiche al momento del cambio in Lazio-Milan

Branchini ha poi toccato anche l'argomento Rafa Leao, con Massimiliano Allegri che ieri ha recitato il ruolo di pompiere commentando l'episodio immortalato dalle telecamere Dazn al momento della sostituzione: "Il futuro di Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori. Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione".

I problemi del calcio italiano e i playoff per i Mondiali

Si avvicina la sosta dedicata alle nazionali e, in particolare, il playoff che può regalare all'Italia di Gennaro Gattuso il pass per i prossimi Mondiali: "Il nostro sistema calcio non funziona da molti anni. Abbiamo settori giovanili che ormai producono solo allenatori e non più calciatori. Gli allenatori vogliono fare carriera e usano i settori giovanili per vincere i tornei e non per produrre i giocatori. Questo è un errore di base che ci sta costando la non competitività. I playoff per il Mondiale? Dobbiamo tremare perché oggi non c'è una partita in cui l'Italia entri in campo favorita - ha sottolineato Branchini a Rai Radio 1 -. Quando parliamo di due mondiali mancati, ci dimentichiamo degli ultimi due disputati, non esattamente esaltanti. Noi pensiamo che possa cambiare il futuro del nostro calcio cambiando il ct della Nazionale. Ma il ct raccoglie quello che produce un sistema calcio che in questi 25 anni ha prodotto poco o nulla".