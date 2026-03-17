Leao è di nuovo un caso: altra scenata e intanto i gol latitano

Il peso della pressione e un senso d’impotenza in campo hanno portato Rafael Leao a cascarci di nuovo. Non è la prima volta che l’attaccante portoghese si è reso protagonista di un episodio eclatante nei confronti dell’allenatore. Proprio l’anno scorso all’Olimpico aveva scelto, insieme a Theo Hernandez, di non unirsi al resto della squadra durante un cooling break mentre Fonseca dava indicazioni a tutti. Ma contro la Lazio il motivo che ha scatenato la protesta al momento della sostituzione è legata più a una questione tattica e di movimenti non assecondati. Secondo Leao ciò che lo ha infastidito sono stati i palloni non ricevuti durante i suoi scatti verso la porta avversaria, insomma era parecchio arrabbiato con Pulisic per non averlo assistito nel modo migliore in almeno un paio di circostanze in cui avrebbe potuto correre verso la porta biancoceleste. Un malcontento esploso nei secondi in cui si è materializzata la sostituzione. Leao chiedeva di rimanere in campo per contribuire a far segnare la squadra in una partita decisiva per la stagione rossonera. Si aspettava di giocare nel finale del match quando avrebbe potuto sfruttare maggiormente il forcing dei rossoneri. Invece il cambio lo ha spiazzato e ha manifestato tutto il dissenso prima lamentandosi con Allegri, poi calciando le bottigliette posizionate accanto alla panchina, infine scaraventando il giubbotto a terra una volta seduto. Un atteggiamento che testimonia i limiti caratteriali di Rafa.