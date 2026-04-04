L'affetto dei tifosi per il Milan: in più di 3mila a Milanello prima della trasferta vietata a Napoli

Il campionato riparte con una sfida al vertice. La 31esima giornata di Serie A si chiuderà al Maradona, in una gara, quella tra il Napoli e il Milan , che vale tantissimo per quanto riguarda il finale di stagione. Nell' impianto di Fuorigrotta non ci saranno però i tifosi rossoneri a causa del divieto di trasferto. I supporter del Milan , così, hanno adottato un modo alternativo per mostrare il proprio supporto ai giocatori: a Milanello durante l'allenamento.

Oltre 3mila tifosi a Milanello

Circa tremila tifosi rossoneri si sono recati al centro sportivo di Milanello a due giorni dalla partita. Un modo calorosissimo, quello adottato dai tifosi rossoneri, per mostrare la propria carica e vicinanza nei confronti della squadra di Massimiliano Allegri. E un incontro ravvicinato c'è stato, con i calciatori, guidati in prima fila da capitan Maignan, da Leao, Tomori, Bartesaghi e Pavlovic, che si sono recati verso i propri tifosi, in attesa dietro al cancello.

La vittoria per tenere la scia dell'Inter e allontanare il Napoli

Quella del Maradona sarà una partita di cruciale importanza per il campionato del Milan. La squadra rossonera si trova d'innanzi a un "bivio" di classifica. Con un successo, oltre al mantenimento del secondo posto, permetterebbe agli uomini di Allegri o di avvicinare l'Inter o di mantenerne la scia, a seconda del risultato dei nerazzurri contro la Roma nel posticipo della domenica di Pasqua.

Con una sconfitta, invece, il Milan si vedrebbe superato in classifica al secondo posto proprio dal Napoli di Antonio Conte, reduce da quattro successi consecutivi in campionato.