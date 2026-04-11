 Milan, la corsa non è finita: cosa chiede Allegri alla squadra

MILANO - "Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro". Chiaro e limpido, Allegri , nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Udinese. Anzi, più che precedere la gara contro i friulani, le parole del tecnico livornese succedono la pesante sconfitta di Napoli, che ha sancito l’abbandono del sogno Scudetto per i rossoneri e la perdita - non ancora definitiva - del secondo posto in classifica, proprio a favore degli uomini di Conte. Sono stati, d’altronde, giorni difficili: Maignan e compagni hanno accusato il ko , ne sono rimasti addolorati e colpiti, ne hanno subito il contraccolpo. Lo ha rivelato lo stesso Allegri: "È normale che dopo che perdi a Napoli e che perdi il secondo posto, andando a nove punti dall’Inter, i primi due giorni siano i più difficili. Ma poi bisogna virare sull’obiettivo. Forse non siamo stati abbastanza bravi per essere più vicini all’Inter, ma questo ci serve per lavorare per migliorare, senza perdere di vista il nostro obiettivo che è la Champions".

L'atteggiamento giusto

Dunque: dispiacere sì, ma non c’è tempo per i rimpianti e per pensare troppo a ciò che poteva succedere al Maradona e che non è successo. Davanti ci sono sette partite per raggiungere il famoso obiettivo Champions e, oggi, il Milan si troverà di fronte l’Udinese, squadra che Allegri teme particolarmente: "È importante non andare a subire i contrattacchi in cui sono bravi: hanno giocatori tecnici e fisici. È una partita difficile. Noi siamo in buona condizione. Non bisognerà strafare: va giocata una partita che dura 100 minuti con buona tecnica e grande ordine". Il richiamo è sempre alla stessa parola chiave: equilibrio. Equilibrio in campo, fuori e nei giudizi. Secondo Allegri, si è esagerato con i commenti negativi post Napoli, proprio a causa del risultato: "Il dettaglio fa la differenza e te lo devi portare dalla tua parte. Lunedì lo ha fatto il Napoli. Il risultato condiziona il giudizio: secondo me abbiamo anche fatto una buona partita. Se avessimo vinto o pareggiato non è che la prestazione sarebbe stata migliore o peggiore, perché gli errori all’interno della partita sarebbero stati gli stessi". La risposta, elegante e ironica, sarà arrivata anche alle orecchie di Cassano, tra i suoi critici più accaniti: "Dicevo sempre che da calciatore si avvicinasse un po’ a Ronaldinho, che era uno che faceva passare la palla dove voleva lui. Io rispetto le opinioni di tutti. Se ha detto così mi ha fatto un grande complimento: se io sono il responsabile del fallimento di tutto vuole dire che ho pesato...".

La tentazione Nazionale

E il nome di Allegri circola - e circolerà - anche negli uffici di via Allegri, a Roma, per la sede vacante del ct della Nazionale, dato che è stato lo stesso tecnico livornese a non fornire un no categorico alla sua candidatura per l’azzurro: "Io fuori dalla lista dei ct? Prima dell’allenatore dovranno decidere chi sarà il presidente. Poi si vedrà". Al momento, Allegri pensa al Milan e all’Udinese. E dopo una settimana difficile, carica i suoi: "Ho fiducia in tutti, soprattutto negli attaccanti: segneranno i gol che ci porteranno in Champions".