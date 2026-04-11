Milan, la svolta tattica di Allegri: Athekame basso e 4-3-3

MILANO - Alla giornata 32, il Milan è tornato al pensiero originario, delle primissime notti d’estate: il 4-3-3. Contro l’Udinese, Massimiliano Allegri abbandona, almeno a livello di disposizione sulla carta, il 3-5-2 per dare spazio a un modulo più offensivo, trainato dal tridente atteso da buona parte della tifoseria e richiesto anche da un’area autorevole dello spogliatoio: Saelemaekers a destra, Pulisic a sinistra, Leao al centro . Non ancora, dunque, lo spostamento del portoghese nella sua zona di comfort, a causa delle sue non perfette condizioni fisiche e dello stato di forma non ottimale sia di Gimenez che di Fullkrug. Saelemaekers a destra garantirà equilibrio, anche se non è totalmente da escludere un impiego di Nkunku dal primo minuto per un Milan ancora più offensivo.

La formazione del Milan

Oltre alla presenza del tridente, il cambio modulo obbliga variazioni importanti anche in difesa: non più un reparto a tre, ma a quattro, con la conferma di Pavlovic e De Winter tra i centrali (Gabbia è recuperato, ma va in panchina perché non ancora al meglio), l’abbassamento di Bartesaghi da terzino sinistro e la titolarità di Athekame da terzino destro, più abituato, rispetto a Saelemaekers, a ricoprire un ruolo più arretrato. È lo svizzero il giocatore che fa realmente cambiare il modulo dal 3-5-2 al 4-3-3: fuori un centrale, Tomori, dentro un terzino vero. Ci sarà una modifica anche a centrocampo: Modric e Rabiot sono intoccabili, mentre Fofana, non al meglio in settimana, sarà sostituito da Ricci.