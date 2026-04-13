Pulisic e poi il vuoto: al Milan mancano i gol degli attaccanti. E c’è un conto che non torna ad Allegri

Allegri li ha fatti girare tutti: Fullkrug e Nkunku con l'ingresso di Gimenez a gara in corso a Napoli, Leao e Pulisic nel tridente contro l'Udinese. Risultati? Due sconfitte, zero gol segnati, efficacia nulla degli attaccanti. Chiunque essi siano. I numeri degli uomini offensivi del Milan sono impietosi: Leao non segna da 38 giorni (ultimo gol all'ultimo secondo di Cremonese-Milan a porta vuota), Nkunku da 64 giorni (ultima esultanza ad inizio febbraio a Bologna), Fullkrug da 80 giorni (unica rete in rossonera segnata a metà gennaio al Lecce), Pulisic da 101 (mai a rete nel 2026) , 334 per Gimenez (out quattro mesi per infortunio, ma sempre a secco in campionato). Insomma: anche modificando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Ed è un guaio serio per il Milan.

Milan, la semplice verità

Allegri lo ha riconosciuto subito nel post partita, dando in pasto ai microfoni una verità semplice, ma non banale considerando le statistiche prima citate: in quattro delle ultime sette partite disputate, i rossoneri non sono andati in gol. E se non si fa gol, al massimo si può strappare uno 0-0.

A Roma è andata male, a Napoli è andata male, con l'Udinese è andata malissimo. Difensori e centrocampisti hanno aiutato come potevano nelle ultime settimane nell'area di rigore opposta a quella di loro competenza, ma per stare a certe altezze servono assolutamente i gol degli attaccanti. Anche in questo caso: verità semplice, ma non banale considerando la situazione specifica.

Il dato degli xG

Anche perché, di occasioni, il Milan ne crea. Complessivamente, i rossoneri hanno segnato quattro gol in meno rispetto agli xG (gol attesi) creati; per gran parte della stagione, soprattutto nel girone di andata, Leao e compagni erano decisamente più pratici e cinici. Ora non più. Nel dettaglio, gli attaccanti, sommati tra loro, hanno messo a referto sette reti in meno di quanto avrebbero dovuto segnare: Fullkrug ha segnato un solo gol con un xG totale di 2.6, Leao ha nove gol all'attivo con un xG di 9.62, Gimenez non ha mai segnato nonostante un xG di 2.88 e Nkunku è a cinque gol in campionato con un xG di 6.78; l'unico a salvarsi è Pulisic: 8 gol con un xG di 7.38, ma l'americano ha viaggiato ad altissimi livelli solo nella prima parte di stagione, per poi cadere in errori clamorosi nel girone di ritorno.

Qualche attenuante

Allegri continua a dirsi fiducioso sull'arrivo dei gol degli attaccanti, ma il tempo passa e da Houston si continua a urlare al problema. Qualche attenuante c'è, è vero: Leao convive da tempo con una lieve pubalgia, Gimenez è appena rientrato da un lungo infortunio, Pulisic si porta dietro qualche acciacco perenne, Fullkrug arrivava da mesi di inattività e Nkunku non si è mai più ritrovato dopo Lipsia. È chiaro che, in estate, si dovrà intervenire in maniera seria, acquistato un 9 adatto al gioco di Allegri e che sia garanzia di gol. Forse sarebbe potuto esserlo Mateta, scartato a gennaio per problemi al ginocchio, ma a segno per tre volte nelle prime due partite giocate da titolare dopo due mesi di stop. Il triplo dei gol di Fullkrug, più di qualsiasi altro attaccante rossonero negli ultimi due mesi.