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lunedì 27 aprile 2026
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Leao esce di nuovo tra i fischi: Rafa ci ha provato ma non segna da due mesi

Il tecnico Allegri sul portoghese: "Sono un suo estimatore, ma deve migliorare"
Antonello Gioia
2 min
TagsMilanLeao
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MILANO - Un punto che avvicina alla Champions, e Allegri se lo tiene stretto: «Siamo contenti del punto in una partita equilibrata e tattica, abbiamo avuto chance così come la Juve. Difficoltà? Con l’Udinese avevamo già dato (ride, ndr), avevamo preso tre gol senza nemmeno accorgecene. Stasera abbiamo difeso bene». Su Leao: «Ha fatto una buona partita, sono un suo estimatore ma deve migliorare in qualcosa. Non si può pensare che un giocatore così abbia continuità, lui si accende». E su Pulisic: «Accusa di non fare gol ma sono sicuro ci darà una mano».

 

 

Allegri e il mercato

In vista del mercato estivo, Max ha chiesto almeno 4 calciatori di grande esperienza, uno per reparto. Il primo segnale dell’intenzione, da parte della dirigenza, di accontentarlo potrebbe arrivare a centrocampo con l’accordo anticipato con Leon Goretzka, centrocampista 31enne in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Al tedesco, il Milan è pronto ad offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Proseguono, intanto, le trattative con la Lazio per Mario Gila, pupillo di Tare e selezionato per rinforzare la difesa milanista; il costo è di poco superiore ai 20 milioni di euro: i dialoghi vanno avanti. Per la questione attaccante i nomi sul piatto sono diversi (da Sorloth a Guirassy passando per Gonçalo Ramos) e saranno tutti valutati con accuratezza in queste settimane.

 

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