Leao esce di nuovo tra i fischi: Rafa ci ha provato ma non segna da due mesi

MILANO - Un punto che avvicina alla Champions, e Allegri se lo tiene stretto: «Siamo contenti del punto in una partita equilibrata e tattica, abbiamo avuto chance così come la Juve. Difficoltà? Con l’Udinese avevamo già dato (ride, ndr), avevamo preso tre gol senza nemmeno accorgecene. Stasera abbiamo difeso bene». Su Leao: «Ha fatto una buona partita, sono un suo estimatore ma deve migliorare in qualcosa. Non si può pensare che un giocatore così abbia continuità, lui si accende». E su Pulisic: «Accusa di non fare gol ma sono sicuro ci darà una mano».