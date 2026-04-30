"Ci diciamo le cose in faccia", Tare svela il rapporto con Ibrahimovic al Milan

"Per essere da Milan , bisogna tornare a vincere . Qua bisogna lasciare il segno". Così il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, ospite del format " Giorgia's secret" , condotto da Giorgia Rossi. Tare ha esplicitato: "Il giorno in cui ho chiuso l'accordo è stato uno dei più belli della mia vita ".

Tare: "Leao ha un potenziale incredibile"

Il Milan attualmente si trova al terzo posto in classifica, con 67 punti, sei in più rispetto al Como quinto. Nelle ultime due partite, però, Rafa Leao è uscito accompagnato dal disappunto di San Siro. In campionato il portoghese ha segnato 9 gol in 26 partite. L'ultima, contro la Cremonese in trasferta, risale al primo marzo. Su di lui Tare ha dichiarato: "Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.

Tare sul rapporto con Ibrahimovic: "Ci diciamo le cose in faccia"

Il direttore sportivo rossonero ha risposto alla domanda relativa al suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan: “Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia". Nei giorni scorsi Tare ha parlato invece del futuro di Massimiliano Allegri: "Non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro".