Milan, il dato sull’attacco è clamoroso: mai così male in 126 anni di storia
L'unica esultanza risale a quella di Rabiot contro l'Hellas Verona: rossoneri a secco in quattro delle ultime cinque apparizioni
MILANO - Il periodo molto negativo del Milan è certificato anche da alcuni record storici. Con il solo gol nelle ultime cinque partite di Serie A, i rossoneri sono entrati nella storia, ma dalla parte sbagliata: non era mai successo in 126 anni di storia, infatti, che il Milan segnasse una sola rete in cinque partite consecutive di campionato. L’ultima (e unica) esultanza risale a quella di Rabiot contro il Verona; nel mentre, a secco con Napoli, Udinese, Juventus e Sassuolo. Ovviamente, non è solo l’attacco che non rende: la formazione rossonera spinge con pochi giocatori e, nelle ultime settimane, non ha mai trovato fluidità offensiva.
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