Non incide e esce prima tra i fischi: Leao verso l'addio

È un Allegri visibilmente deluso quello che si è presentato nell'area interviste dopo Milan-Atalanta, ma comunque intenzionato a lanciare un messaggio ai suoi in vista delle prossime partite: «Non possiamo cambiare ciò che è successo fino ad ora. Dobbiamo solo pensare a lavorare bene per fare una buona partita a Genova. In questo periodo alla prima situazione, prendiamo gol e ci disuniamo. Intanto siamo tornati a fare gol. Cerchiamo - anche se sembra che dica delle cose fuori luogo - di trovare il lato positivo: siamo tornati a segnare. È normale che questo momento di difficoltà nessuno lo sarebbe aspettato. Immaginavo sarebbe arrivato un momento di difficoltà, ma così... Pensare, dire, a noi servono i punti. Dobbiamo prepararci bene per Genova». Ai microfoni si è presentato anche il ds Tare, il quale ha parlato del suo futuro: «Io non ho avuto nessun segnale dalla società. Ciò che dobbiamo fare è raggiungere l'obiettivo, perché nel caso avremmo fatto un grande lavoro. Poi, nel nostro lavoro, siamo abituati a certe speculazioni e a sopportare queste pressioni. Se sei a questi livelli devi saper reggere le pressioni attorno a te. La contestazione? I tifosi hanno il diritto di farla, in questo momento la squadra ha perso serenità. Il nostro pubblico merita un altro Milan».