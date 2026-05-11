Non incide e esce prima tra i fischi: Leao verso l'addio
È un Allegri visibilmente deluso quello che si è presentato nell'area interviste dopo Milan-Atalanta, ma comunque intenzionato a lanciare un messaggio ai suoi in vista delle prossime partite: «Non possiamo cambiare ciò che è successo fino ad ora. Dobbiamo solo pensare a lavorare bene per fare una buona partita a Genova. In questo periodo alla prima situazione, prendiamo gol e ci disuniamo. Intanto siamo tornati a fare gol. Cerchiamo - anche se sembra che dica delle cose fuori luogo - di trovare il lato positivo: siamo tornati a segnare. È normale che questo momento di difficoltà nessuno lo sarebbe aspettato. Immaginavo sarebbe arrivato un momento di difficoltà, ma così... Pensare, dire, a noi servono i punti. Dobbiamo prepararci bene per Genova». Ai microfoni si è presentato anche il ds Tare, il quale ha parlato del suo futuro: «Io non ho avuto nessun segnale dalla società. Ciò che dobbiamo fare è raggiungere l'obiettivo, perché nel caso avremmo fatto un grande lavoro. Poi, nel nostro lavoro, siamo abituati a certe speculazioni e a sopportare queste pressioni. Se sei a questi livelli devi saper reggere le pressioni attorno a te. La contestazione? I tifosi hanno il diritto di farla, in questo momento la squadra ha perso serenità. Il nostro pubblico merita un altro Milan».
Leao sostituito, testa bassa e passo svelto verso la panchina
La partita di Leao è finita allo stesso modo delle ultime: rossoneri deludenti, spesso sotto nel punteggio, cambio attorno all'ora di gioco e fischi assordanti dello stadio. E lui, a testa bassa, passo svelto, a circumnavigare la metà campo avversaria al di là della linea, a prendersi altri sbeffeggi da parte dei suoi stessi tifosi. Senza reagire. Arrivato in panchina, neanche uno sguardo ad Allegri. Il Milan di questi tempi è un disastro e Leao, il più pagato della rosa, affoga nelle sabbie mobili assieme a tutti gli altri compagni.
Leao, la chance sciupata al 36' di Milan-Atalanta
Eppure, qualche occasione per tirare fuori la squadra dalle suddette sabbie ce l'ha avuta. Minuto 36: uno scambio veloce sulla sinistra libera Leao da solo davanti a Carnesecchi, il quale, pur essendo subito a terra sulla prima finta, si vede arrivare il pallone addosso calciato a botta sicura dal numero 10. E giù di fischi. Un errore grossolano, simbolo di una difficoltà enorme nello sbloccarsi, nel fare la cosa giusta, nel trovare nelle difficoltà anche un pizzico di fortuna.
Milan, Leao è irriconoscibile
Ci può stare, è legittimo. È una reazione che la tifoseria milanista ha quasi d'istinto per un giocatore che, pur essendo spesso stato criticato nei suoi anni italiani, riusciva ad essere decisivo, incisivo, bello da vedere.
I dribbling e le folate sono ormai un lontano ricordo: in questo campionato, Leao non ha mai avuto lo spunto di un tempo. La pubalgia, o i primi sintomi di essa, non hanno aiutato e non stanno aiutando, ma è un giocatore irriconoscibile.