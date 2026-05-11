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Milan, dentro e fuori sale la protesta contro Furlani

A San Siro contro l'Atalanta i tifosi rossoneri hanno sostenuto la squadra salvo poi lasciare gli spalti dopo il 3-0
Antonello Gioia
4 min
TagsMilanfurlani
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In settimana, la petizione online ha superato la quota degli abbonamenti a San Siro per la stagione in corso: oltre 40mila firme. Di domenica, poi, la protesta è diventata realtà, concretizzando i presupposti lanciati nell’etere del web. Guidati dalla Curva Sud, i tifosi milanisti hanno, poco prima del fischio d’inizio di Milan-Atalanta, espresso in maniera forte, concisa e diretta il loro disappunto per l’operato della società rossonera, contestando l’amministratore delegato Giorgio Furlani con lo striscione “Furlani vattene” e diversi cori allegati. Il messaggio esposto al di fuori dello stadio è stato poi seguito, sui seggiolini del secondo anello blu del “Meazza”, dalla scritta “GF out”, realizzata dagli stessi tifosi, i quali hanno occupato determinati posti a sedere per comporre il testo accendendo ognuno le proprie torce dei cellulari e accompagnandolo con cori.

I motivi della protesta

La protesta ha, dunque, un destinatario chiaro e delle motivazioni altrettanto evidenti, affidate, sempre nel pre-partita, al dispositivo cartaceo ufficiali dei tifosi milanisti in cui si legge: "La squadra dello Scudetto è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da Furlani, che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del suo fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non ha interesse a mandarlo via e di chi incentra la sua visione del Milan in un’ottica esclusivamente finanziaria e speculativa basata sul solo tornaconto economico, calpestando puntualmente e vergognosamente la storia del Milan, il suo blasone, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri". Salvati, almeno all’interno della protesta generale, l’area sportiva, con il ds Tare che, prima del fischio d’inizio, ha dichiarato: "I tifosi hanno diritto ad esprimere il loro pensiero. L’importante è che siamo tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere questo percorso iniziato in questa stagione". Nel corso del primo tempo, poi, i tifosi hanno sostenuto la squadra, prima di lasciare gli spalti dello stadio dopo lo 0-3 di Raspadori.

Il futuro del Milan

La contestazione non si esaurirà col triplice fischio di ieri. I tifosi, infatti, hanno intenzione di spingere ancora affinché cambi la gestione societaria. E non è una eventualità così remota. La posizione di Furlani è realmente in bilico, così come lo è anche quella del direttore sportivo Tare, insidiato dalla candidatura di Tony D’Amico; con la permanenza dell’attuale management, non è affatto scontata neanche la presenza l’anno prossimo di Allegri sulla panchina del Milan.

 

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