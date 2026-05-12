Il Milan è vicino alla terza rivoluzione, altro flop di RedBird: tutti in discussione

MILANO - Il Milan è vicino alla terza rivoluzione negli ultimi tre anni . La situazione è nuovamente precipitata dopo i risultati nefasti ottenuti da febbraio ad oggi e tutti sono in discussione, dal tecnico Massimiliano Allegri al direttore sportivo Igli Tare . Ma sotto osservazione non ci sono solamente allenatore e ds, bensì anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, al centro della contestazione dei tifosi nel match contro l’Atalanta. Al momento non è stata presa nessuna decisione e non sono previsti ribaltoni fino alla fine del campionato, ma il clima è di grande tensione .

Latitano i risultati per il Milan degli americani

L’operato del fondo americano, ad oggi, non ha portato i risultati sperati sotto il profilo degli obiettivi sportivi. Il Diavolo per il terzo anno di fila arriverà a quasi venti punti di distacco dal primo posto, e soprattutto dovrà giocarsi in questi 180 minuti finali l’ingresso in Champions League per non buttare via un’altra stagione. Le continue rivoluzioni attuate in questi tre anni hanno portato il Milan a cambiare oltre 90 giocatori, tra cessioni e acquisti, a sostituire quattro allenatori, diversi dirigenti, senza mai vincere niente (tranne la supercoppa italiana). L’ultimo scudetto risale al mese di maggio del 2022, da quel momento in poi Inter e Napoli si sono alternati sul trono mentre il Diavolo ha fatto solamente da comparsa.

La protesta dei tifosi contro il modello RedBird

Il fondo Redbird, infatti, ha acquisito le quota del Milan proprio dopo la vittoria del titolo e da quel momento si è reso protagonista di continui stravolgimenti, vendendo giocatori importanti ogni anno per permettersi di spendere sul mercato in entrata. Nel 2024 è stato ceduto Tonali, nel 2025 Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez, quest’anno è possibile che toccherà a qualche altro big come Leao. L’idea di Cardinale di guardare soprattutto all’aspetto economico, e solamente dopo a quello sportivo, non può combaciare con un club storico e dal blasone internazionale come il Milan. I tifosi sono in continuo stato di protesta e non si sentono rappresentati dalla proprietà americana, tanto da rievocare il nome di Paolo Maldini (licenziato proprio da Cardinale nell’estate del 2023). Intanto le manifestazioni di dissenso applicate prima, durante e dopo la partita contro l’Atalanta hanno raggiuto pure la stampa estera, dando ancora più risalto alla protesta dei tifosi.

La riunione di Furlani con tutti i dirigenti rossoneri

Ieri a Casa Milan c’è stato un meeting dove Furlani ha voluto parlare a tutti i dirigenti della varie aree, Tare compreso (non c'era Allegri), per mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità. Non ci sono state le dimissioni chieste dalla piazza milanista, ma un invito a dare il massimo in queste ultime due partite dell’anno. Il clima in sede è parecchio teso, la contestazione, i fischi e soprattutto l’idea di perdere l’obiettivo Champions League, con una perdita economica tra i settanta e ottanta milioni di euro, sta creando molte preoccupazioni. Senza l’Europa che conta scatterà il ridimensionamento, con meno disponibilità economica per gli acquisti e qualche cessione per tenere il bilancio in ordine. Dunque le prospettive sono tutt’altro che esaltanti, ecco perché ottenere il pass per la Champions sarebbe vitale per il Milan.