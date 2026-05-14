Il Milan fa sul serio e studia il doppio affare: non solo Goretzka, c’è anche Mateta

Il caos interno al Milan si può esprimere attraverso diversi parametri. Uno di questi può essere il calciomercato, già pomo della discordia negli ultimi mesi tra la parte tecnica del club e gli esponenti della proprietà. Esempio concreto: pur non conoscendo chi sarà l'allenatore nella prossima stagione, pur non sapendo a quale competizione parteciperà la squadra, pur avendo abbastanza conferme del fatto che il direttore sportivo non sarà più Igli Tare, due acquisti sono praticamente già messi a segno. Poi, non sono due calciatori qualunque. Anzi, con buonissima probabilità farebbero comodo sia ad Allegri che ad un suo eventuale successore. Ma il senso di collaborazione in nome dell'unità di intenti dovrebbe essere il primo aspetto ad essere salvaguardato.

Gli incontri per il futuro

Fatto sta che, con o senza Champions, il Milan sta già provando a rinforzarsi. Innanzitutto con un nome da mesi nel mirino dei rossoneri: Leon Goretzka. Il tedesco, come noto, non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco in scadenza tra poco più di un mese e, di fatto, è già libero di accordarsi con un altro club senza interpellare i bavaresi. Il suo entourage ha avuto contatti ed incontri con diverse dirigenze sparse in Europa e nel mondo: lo hanno cercato in Premier League, in Arabia Saudita, anche in Mls, ma è dall'Italia che sono arrivati gli ammiccamenti più interessanti; tra Inter, Juventus e Napoli, ma a spuntarla sarà con ottime probabilità proprio il Milan.

Milan, l'offerta a Goretzka

I rossoneri hanno proposto a Goretzka ciò che chiedeva: un triennale da 5 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere eventuali bonus legati a soddisfazioni personali e di squadra. Il tedesco è certamente affascinato dalla possibilità di arrivare al Milan a questo punto della carriera, anche se la possibile assenza dalla Champions League, probabilmente, renderebbe un po’ meno gustoso il tutto. L’accordo di base, però, c'è già. E, a meno di imprevisti o complicazioni, sempre possibili fino all'ufficialità, Goretzka sarà un nuovo giocatore rossonero.

Mateta, obiettivo concreto

Era praticamente già del Milan anche Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, ma poi i supplementi sulle visite mediche effettuati a gennaio consigliarono ai rossoneri di non proseguire. Ora, però, tutto sembra essere rientrato, soprattutto per quanto riguarda la salute del ginocchio del classe 1997. E così, l'ad Furlani, condottiero e ideatore principale della trattativa senza il supporto tecnico di Tare, ha deciso di tornare alla carica; le recenti parole della punta non cambieranno le carte in tavola: «Sinceramente mi ha fatto male psicologicamente non andare al Milan in quel momento... Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno in campo». Mateta, appunto, è tornato e sta ritrovando continuità di prestazioni e gol. E il Milan vuole di nuovo puntare su di lui, approfittando del contratto in scadenza nel 2027 e del costo ribassato. Così come per Goretzka, anche per il francese la trattativa è in fase parecchio avanzata.