Milan, è tempo delle decisioni: via Furlani, dubbio Ibrahimovic e Galliani…

Si avvicina il momento delle decisioni in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è pronto a cambiare l’assetto societario in vista della prossima stagione. Tra i dirigenti in uscita c’è l’ad Giorgio Furlani, che starebbe riflettendo anche sulle dimissioni. Si va verso un riassetto, con un ruolo sempre più centrale per Massimo Calvelli. L’ex ad di ATP già da qualche giorno ha cominciato a contattare possibili sostituti di Furlani. Una sorta di casting in Italia e all’estero.