Milan, è tempo delle decisioni: via Furlani, dubbio Ibrahimovic e Galliani…
Si avvicina il momento delle decisioni in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è pronto a cambiare l’assetto societario in vista della prossima stagione. Tra i dirigenti in uscita c’è l’ad Giorgio Furlani, che starebbe riflettendo anche sulle dimissioni. Si va verso un riassetto, con un ruolo sempre più centrale per Massimo Calvelli. L’ex ad di ATP già da qualche giorno ha cominciato a contattare possibili sostituti di Furlani. Una sorta di casting in Italia e all’estero.
Milan, c'è anche l'idea Galliani
Risulta anche un contatto con l’ex storico dirigente Adriano Galliani, disponibile a rientrare ma solo in caso di chiarezza del ruolo in società. Pure la figura di Ibrahimovic, senior advisor di Redbird, potrebbe essere ridimensionata: tra l’altro sarà assente per oltre un mese in quanto opinionista di una Tv statunitense al Mondiale. Insomma, a meno di clamorosi ribaltoni, il Milan va verso un altro cambio al vertice. Poi sarà tempo di calciomercato, e tra i primi acquisti dovrebbe esserci il centrocampista Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco.