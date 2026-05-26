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martedì 26 maggio 2026
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Milan, Ibrahimovic plenipotenziario. Maldini a Istanbul: dov'è l'errore?

La tabula rasa di Cardinale ha risparmiato lo svedese e la mossa ha ulteriormente inasprito la contestazione dei tifosi. Mentre il post del Capitano a colloquio con uno dei  candidati alla presidenza del Fenerbahce ha scatenato i fan turchi. E rossoneri che non smettono di rimpiangere il loro Totem
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMilanMaldiniIbrahimovic
Milan

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Se è vero che errare è umano, perseverare è diabolico, l'assioma filosofico si attaglia a Gerry Cardinale. In fondo, il primo a definire i connotati infernali del club fu il fondatore Herbert Kilpin, nel 1899: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Detto ciò, di fronte alla grave crisi attuale della sua creatura, s

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