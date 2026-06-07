Niente allenatore, Cardinale solo senza dirigenti: il Milan è ancora totalmente bloccato

Scegliere l'allenatore con serenità e senza fretta. Una prassi normale, classica, efficace, probabilmente l'unica da perseguire per ogni club che si rispetti. Al Milan , però, la giustificazione rilasciata al clamoroso ritardo sulla nomina dei capi dell'area tecnica per la stagione in arrivo non convince più di tanto. Anzi: è evidentemente una toppa peggiore del buco stesso. Perché, nel mondo rossonero, non c'è serenità e, soprattutto, non c'è tempo. Al 7 di giugno, non esiste un amministratore delegato, non esiste un direttore sportivo, non esiste un direttore tecnico e non esiste un allenatore. Come si fa a rimandare il tutto alle parole calma e lucidità?

Milan, ancora nessun allenatore: la short list di Cardinale e Ibrahimovic

REALTÀ. La verità è un'altra: nessun allenatore - e, di conseguenza, nessuna tra le altre figure dirigenziali cercate sia in Italia che all'estero - ha ancora detto sì al Milan, o perché preferisce altri lidi (vedi Iraola che stava scegliendo il Crystal Palace prima della chiamata del Liverpool) o perché non pienamente convinto dalla situazione interna al club rossonero, a causa della quale - come nel caso di Glasner, Slot o Pochettino - servono garanzie sul progetto, sul calciomercato e sul direttore sportivo con il quale collaborare fianco a fianco. Discorso simile per il direttore tecnico: Rangnick è la prima scelta, ma il suo impegno al Mondiale da ct dell'Austria lo costringerebbe a non lavorare per il Milan prima della metà di luglio, sempre se dovesse preferire i rossoneri alla riconferma sulla panchina austriaca. Di questi tempi, non un duello dall'esito così scontato. La realtà dei fatti è, dunque, pessima, ai limiti dell'imbarazzo per un club glorioso, prestigioso e per anni scuola di professionismo sportivo come il Milan.

Il silenzio di Cardinale

PAGLIUZZA. E, in tutto ciò, Cardinale non si fa sentire, se non per interposta persona, e non si fa vedere, se non per pochi giorni e per pochi minuti tra i lussuosi salotti degli hotel in zona Montenapoleone a Milano. Aveva annunciato la nomina dell'allenatore in sette-dieci giorni: domani scoccheranno le due settimane e del nuovo tecnico, del nuovo ds e del nuovo ad non vi è alcuna traccia. Anche in questo caso, il proprietario ha deciso di affidarsi a sé stesso, alle sue idee, al suo modo di vedere il calcio italiano e alla sua voglia di cambiarlo, poiché - a suo dire - avrebbe la soluzione in tasca per risolvere tanti dei problemi che assillano il pallone del Belpaese. Il punto è che, prima di guardare la pagliuzza altrui, bisognerebbe prima togliere la trave dal proprio occhio. E il Milan, che è in un cantiere in enorme ristrutturazione, ha travi e calcinacci ovunque.